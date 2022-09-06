У 2023 році Україна перейде до переговорів про процес вступу в ЄС, – Шмигаль

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю Bloomberg.

"Надання Україні статусу кандидата в члени ЄС — це величезна підтримка в нашій боротьбі проти російського вторгнення. Політична влада та українське суспільство об’єднані в нашому русі в ЄС. Наразі Україна виконала майже 70% Угоди про асоціацію. Маємо намір виконати сім умов Європейської комісії у статусі кандидата. Зробимо все можливе, щоб наступного року перейти до переговорного процесу щодо членства", - сказав Шмигаль.

Також він підкреслив, що Росія веде злочинну війну не лише проти України, але й гібридну війну проти Європи.

"Газовий і нафтовий шантаж, дезінформаційні й кібератаки, продуктова й міграційна кризи — усе це через навмисні дії Росії. Лише об’єднаними ми зможемо виграти цю війну та відстояти принципи демократії та свободи. Під час візиту в Брюссель побачили це розуміння в європейських лідерів. І маємо цілковиту впевненість, що вони стоятимуть з Україною до нашої перемоги", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, Україна та Європейський союз 5 вересня підписали угоди про співпрацю у цифровій, митній та економічній сферах. Всі п’ять угод – важливі для дворічного плану України про інтеграцію до Європейського Союзу

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb