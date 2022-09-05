Наближення до вступу в ЄС: Україна та Євросоюз підписали одразу п’ять угод про співпрацю
Україна та Європейський союз 5 вересня підписали угоди про співпрацю у цифровий, митній та економічній сферах. Всі п’ять угод – важливі для дворічного плану України про інтеграцію до Європейського Союзу
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, сьогодні, 5 вересня, Україна та ЄС підписали одразу п’ять угод, які наближають нашу країну до вступу в Євросоюз і сприяють стійкості нашої держави у війні проти російського агресора.
- Угода про участь України в програмі ЄС "Цифрова Європа" (2021–2027), яка є частиною цифрового безвізу з ЄС.
"Програма "Цифрова Європа" має бюджет у €7,5 млрд для розвитку проєктів за п’ятьма напрямками: суперкомп'ютер, штучний інтелект, кібербезпека, цифрові навички, забезпечення широкого використання цифрових технологій в економіці та суспільстві", - пише Шмигаль.
- Угода про участь України в програмі ЄС для співробітництва в митній сфері.
"З 1 жовтня запрацює митний безвіз із ЄС. Після підписання сьогоднішньої Угоди Україна приєднається до програми співробітництва в митній сфері з бюджетом майже €1 млрд. Це дозволить підвищити кваліфікацію наших митників, брати участь у розробці та використанні європейських електронних систем", - йдеться у повідомленні.
- Угода про участь України в програмі ЄС щодо співпраці у податковій сфері Fiscalis.
"Тепер Державна податкова служба України зможе обмінюватися інформацією з колегами з ЄС. З’являється можливість використання сучасних європейських ІТ-систем у галузі оподаткування", - зауважив Шмигаль.
- Угода про надання Україні бюджетної підтримки на €500 млн.
"Кошти мають цільове призначення і підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів, аби вони змогли продовжувати та розвивати свою справу", - пише прем'єр.
- Угода, завдяки якій Єврокомісія збільшує бюджет на гранти для України на €122 млн.
"Це дозволить забезпечити фінансування пріоритетних для України проєктів та прискорити їх отримання завдяки тому, що гранти можуть надаватися напряму органам державної влади, місцевого самоврядування та громадським організаціям", - зазначив Шмигаль.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцом запропонував шляхи, як Німеччина могла б організувати постачання танків Leopard 2.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі у Брюсселі сьогодні, 5 вересня, з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем обговорили інтеграцію України в енергетичний ринок Європейського союзу та посилення санкцій проти Росії.
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