Шмигаль запропонував Шольцу шляхи для постачань танків Leopard 2

Про це повідомляє RND з посиланням на заяву Шмигаля.

"Ми говорили на цю тему. Ми навіть запропонували шляхи, як Німеччина може поставити ці танки Україні", - розповів український прем'єр на брифінгу після зустрічі з канцлером.

При цьому він уточнив, що не може розкрити всі домовленості і деталі розмови.

"Але всі ці питання про танки та інші військові системи для України ми обговорювали абсолютно конструктивно", - зазначив Шмигаль і додав, що налаштований дуже оптимістично на перспективу отримання танків.

Відомо, що в липні в самому Бундестазі прямо заявляли про необхідність постачань танків Leopard для України.

2 серпня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що уряд прийняв рішення не передавати Україні танки Leopard, адже вони у "незадовільному стані". У липні повідомлялося, що уряд Іспанії готується передати Україні 10 бойових танків Leopard 2A4 та 20 БТР M113, які перебувають на озброєнні іспанської армії. У червні ФРН заборонила Іспанії продавати Україні 40 старих танків Leopard 2A4 власного виробництва.

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