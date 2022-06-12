Про це повідомляє Spiegel.

За даними джерел видання в німецьких урядових колах, Берлін заблокував плани Мадрида передати Україні після модернізації близько 40 танків Leopard 2A4. Зазначається, що під час телефонних дзвінків представники ФРН попередили іспанців, що цей крок буде зроблено всупереч, нібито, неформально ухваленому всіма західними союзниками рішення не постачати Україні танків, які стоять на озброєнні НАТО.

Business Insider стверджує, що офіційний Мадрид навіть перепросив у Берліна "за хвилювання і тиск на канцлера Олафа Шольца" та не надіслав навіть заявку на постачання "леопардів".

Spiegel припускає, що Іспанія остаточно не відмовилася від своїх планів, але може скоротити кількість танків до 10. Коли Україна може отримати техніку незрозуміло, оскільки танки зношені та потребують кількамісячного ремонту.

5 червня стало відомо, що Іспанія планує передати Україні зенітно-ракетні комплекси Shorad Aspide та танки Leopard 2A4.

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