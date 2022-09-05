Експорт електроенергії з України в ЄС може замінити значні обсяги імпорту газу з Росії, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі у Брюсселі сьогодні, 5 вересня, з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем обговорили інтеграцію України в енергетичний ринок Європейського союзу та посилення санкцій проти Росії
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі.
На думку українського прем'єра, Україна може експортувати у Європу електроенергію, обсяг якої може замінити обсяги російського імпортованого газу.
"Експорт електроенергії з України може замінити значні обсяги імпорту газу з Росії. Порушив також питання збільшення можливостей обсягів експорту електроенергії з України до ЄС. Зараз торговельна потужність складає 300 МВт, тоді як потенціалу нашого експорту – до 2000 МВт. Розраховуємо на збільшення обсягів експорту електроенергії та будемо вдячні за підтримку Єврокомісії", - пише Шмигаль.
Шмигаль зауважив, що Україна має найбільші сховища газу і може стати "газовим сейфом" Європи.
"З огляду на отриманий статус кандидата, Уряд налаштований на прискорення інтеграції в енергетичний ринок ЄС", - йдеться у повідомленні.
Також на зустрічі обговорили посилення санкцій проти Росії та інтеграцію України в енергетичний ринок ЄС.
"Подякував за послідовну політику ЄС щодо посилення санкційного тиску на агресора й ухвалення 7-го пакету санкцій. Серед наших подальших пріоритетів – запровадження проти Росії повного енергетичного ембарго. Такі заходи вже опрацьовані експертною групою Єрмака-Макфола й запропоновані в дорожній карті", - пише Шмигаль.
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцом запропонував шляхи, як Німеччина могла б організувати постачання танків Leopard 2.
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