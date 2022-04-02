Кулеба у розмові з очільницею МЗС Німеччини Бербок заявив про потребу у нових жорстких санкціях проти РФ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок
Про це він написав у Twitter.
"Я розмовляв з Анналеною Бербок і подякував Німеччині за відмову платити за експорт російського природного газу в рублях. Наголосив на необхідності введення нових жорстких санкцій проти Росії. Інформований про події на передовій. Необхідність подальшого зміцнення обороноздатності України є нагальною", - зазначив міністр.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.36Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе