Кулеба у розмові з очільницею МЗС Німеччини Бербок заявив про потребу у нових жорстких санкціях проти РФ

Про це він написав у Twitter.



"Я розмовляв з Анналеною Бербок і подякував Німеччині за відмову платити за експорт російського природного газу в рублях. Наголосив на необхідності введення нових жорстких санкцій проти Росії. Інформований про події на передовій. Необхідність подальшого зміцнення обороноздатності України є нагальною", - зазначив міністр.



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