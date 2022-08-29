Кулеба у Швеції закликав IKEA відновити діяльність в Україні

Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.

"Закликаю шведський бізнес активно досліджувати й відновлювати діяльність в Україні. Приміром, Scania Group уже збільшує свою бізнес-діяльність. Інші мають наслідувати її приклад. Особливо IKEA, яка з 24 лютого покинула шість українських заводів – час повертатися!" - написав глава МЗС.

15 червня компанія з виробництва меблів IKEA повністю зупинила роботу в Росії та Білорусі.