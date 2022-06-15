IKEA повністю згортає бізнес в Росії і Білорусі та продає усі активи

Про це йдеться у заяві компанії.

"За останні кілька місяців ситуація з бізнес-процесами та ланцюжками поставок по всьому світу сильно погіршилася. Зважаючи на це, ми не бачимо можливості відновити продажі в найближчому майбутньому. Роздрібний бізнес ІКЕА в Росії залишається на паузі. Це рішення спричинить оптимізацію [скорочення], яка торкнеться багатьох співробітників, — йдеться у заяві компанії.

РБК додає, що ІКЕА позбавиться виробничих активів у Росії і продасть всі чотири фабрики. Компанія вже розпочала пошук нових власників для підприємств у Ленінградській, Кіровській та Новгородській областях.

"Імпорт та експорт продукції IKEA в Росію та Білорусь та з Росії та з Білорусі буде зупинено. Два офіси закупівель і логістики, які належать ІКЕА, у Москві та Мінську закриються назавжди", - додають у заяві.

Телеграм-видання Baza повідомляє, що наразі керівництво IKEA проводить онлайн-збори зі своїми співробітниками (приблизно 20 тисяч людей). На зустрічі було озвучено, що працювати у Росії компанія більше не буде. Своїм співробітникам IKEA пропонує звільнення за згодою сторін із виплатою кількох окладів.

IKEA призупинила свою діяльність у Росії після її вторгнення в Україну, але товари компанії продавали на маркетплейсах. Тепер компанія вирішила відмовитися і від цього.

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