IKEA припиняє працювати в РФ і надасть Україні €20 млн через російське вторгнення

Про це повідомила пресслужба IKEA.



"Нищівна війна в Україні - це людська трагедія, і наше глибоке співчуття та занепокоєння пов’язані з мільйонами постраждалих. Безпосередніми діями Inter IKEA Group та Ingka Group були підтримка особистої безпеки та безпеки співробітників IKEA та їхніх сімей, і ми будемо це робити й надалі. Війна вже мала величезний вплив на людину. Це також призводить до серйозних перебоїв у ланцюжку поставок та умов торгівлі. З усіх цих причин групи компаній вирішили тимчасово призупинити діяльність IKEA в Росії", - зазначили в компанії.



IKEA призупиняє експорт і імпорт в Росію та Білорусь і з них, виробничі операції в РФ, тобто поставки від усіх субпостачальників до цих підрозділів тимчасово недоступні; роздрібні операції IKEA в Росії, але ТЦ "Мега" продовжуватиме працювати.



"Фонд IKEA, який фінансує фонд Ingka, сьогодні (3 березня, - ред.) оголосив про негайну пожертву в розмірі €20 млн на гуманітарну допомогу тим, хто був вимушено переміщений внаслідок конфлікту в Україні", - зауважили в IKEA.



Також компанія спочатку виділяє по €10 млн підтримки продуктів та іншу допомогу УВКБ ООН, Save the Children та іншим організаціям, які працюють на місцевих ринках.

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