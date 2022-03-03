IKEA припиняє працювати в РФ і надасть Україні €20 млн через російське вторгнення
IKEA призупиняє операції з Росією й Білоруссю через їхній напад на Україну, а також надасть фінансову підтримку українцям
Про це повідомила пресслужба IKEA.
"Нищівна війна в Україні - це людська трагедія, і наше глибоке співчуття та занепокоєння пов’язані з мільйонами постраждалих. Безпосередніми діями Inter IKEA Group та Ingka Group були підтримка особистої безпеки та безпеки співробітників IKEA та їхніх сімей, і ми будемо це робити й надалі. Війна вже мала величезний вплив на людину. Це також призводить до серйозних перебоїв у ланцюжку поставок та умов торгівлі. З усіх цих причин групи компаній вирішили тимчасово призупинити діяльність IKEA в Росії", - зазначили в компанії.
IKEA призупиняє експорт і імпорт в Росію та Білорусь і з них, виробничі операції в РФ, тобто поставки від усіх субпостачальників до цих підрозділів тимчасово недоступні; роздрібні операції IKEA в Росії, але ТЦ "Мега" продовжуватиме працювати.
"Фонд IKEA, який фінансує фонд Ingka, сьогодні (3 березня, - ред.) оголосив про негайну пожертву в розмірі €20 млн на гуманітарну допомогу тим, хто був вимушено переміщений внаслідок конфлікту в Україні", - зауважили в IKEA.
Також компанія спочатку виділяє по €10 млн підтримки продуктів та іншу допомогу УВКБ ООН, Save the Children та іншим організаціям, які працюють на місцевих ринках.
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