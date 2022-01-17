Кулеба: Україна не планувала і не планує жодних наступальних операцій у зоні ООС
Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не планувала і не планує жодних наступальних дій на Сході України
Таку думку він висловив у коментарі для французького видання Le Figaro, йдеться у Twitter МЗС України.
Кулеба зазначив, що спільно із партнерами но Нормандському формату, Україна послідовно шукає шляхи політичного та дипломатичного врегулювання кризи.
“Україна ніколи не планувала і не планує жодних наступальних військових операцій на Донбасі. Навпаки, разом із Францією і Німеччиною, як посередниками, ми протягом усього 2021 року шукали політичне та дипломатичне рішення на основі Мінських угод", - наголосив він.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав союзників назвати Росії неприйнятну ціну подальшої агресії проти України.
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