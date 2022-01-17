Кулеба: Україна не планувала і не планує жодних наступальних операцій у зоні ООС

Таку думку він висловив у коментарі для французького видання Le Figaro, йдеться у Twitter МЗС України.



Кулеба зазначив, що спільно із партнерами но Нормандському формату, Україна послідовно шукає шляхи політичного та дипломатичного врегулювання кризи.



“Україна ніколи не планувала і не планує жодних наступальних військових операцій на Донбасі. Навпаки, разом із Францією і Німеччиною, як посередниками, ми протягом усього 2021 року шукали політичне та дипломатичне рішення на основі Мінських угод", - наголосив він.



FM @DmytroKuleba for @Le_Figaro: “Ukraine has never planned and does not plan to launch offensive military operations in the Donbas. On the contrary, with France & Germany as mediators, we have spent 2021 seeking political & diplomatic solutions based on the Minsk agreements.” — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) January 17, 2022