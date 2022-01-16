Путін зупиняється лише там, де його зупиняють, він розуміє лише мову сили, - Кулеба

Про це Кулеба заявив у інтерв'ю Bild.

Він закликав Німеччину та інших союзників України працювати разом, щоб реалізувати трирівневий пакет стримування Росії.

"Путін зупиняється лише там, де його зупиняють, він розуміє лише мову сили. Наша сила в нашій єдності, і ми маємо працювати разом, щоб реалізувати трирівневий пакет стримування. Нам потрібно ясно заявити про неприйнятну ціну подальшої агресії, водночас вступаючи в дипломатичні відносини з Росією і переконуючи Москву використовувати дипломатію замість застосування сили", - сказав Кулеба.

Він додав, що президент Росії Володимир Путін вже багато років користується перевіреною тактикою нагнітання страхів.

"Путін майстер нагнітати страхи. За багато років його модель поведінки вже стала очевидною. Спочатку він створює проблеми та кризи. Потім він запрошує інших обговорити та вирішити проблеми разом з ним. І врешті - сам пропонує рішення, що вимагають поступок від опонентів", - зазначив Кулеба.