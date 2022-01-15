США завдадуть Росії "гострого болю" у разі вторгнення до України, - Нуланд
Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати із союзниками розробили 18 сценаріїв на випадок російської агресії проти України
Про це Нуланд заявила в інтерв'ю Financial Times.
За її словами, Вашингтон готовий негайно завдати РФ гострого болю, у разі вторгнення до України.
"Я не збираюся заздалегідь розповідати про 18 різних сценаріїв. Я б просто сказала, що наша рішучість і переговори, які ми ведемо з нашими союзниками, спрямовані на те, щоб завдати дуже гострого болю дуже швидко, якщо Росія зробить цей крок у будь-якій формі" , - сказала Нуланд.
Вона додала, що двері для дипломатичного виходу із ситуації все ще відчинені.
"Ми хочемо продовжити розмову. Ми вважаємо, що це потрібно робити на основі взаємності, у них будуть образи, але ми також маємо побоювання. Ми вважаємо, що можемо знизити напруженість і досягти певного прогресу в деяких із цих питань за допомогою дипломатії", - зазначила Нуланд.
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Нагадаємо, 14 січня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія проводить роботу, щоб сфабрикувати привід для вторгнення, включаючи саботаж та інформаційні операції.
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