США завдадуть Росії "гострого болю" у разі вторгнення до України, - Нуланд

Про це Нуланд заявила в інтерв'ю Financial Times.

За її словами, Вашингтон готовий негайно завдати РФ гострого болю, у разі вторгнення до України.

"Я не збираюся заздалегідь розповідати про 18 різних сценаріїв. Я б просто сказала, що наша рішучість і переговори, які ми ведемо з нашими союзниками, спрямовані на те, щоб завдати дуже гострого болю дуже швидко, якщо Росія зробить цей крок у будь-якій формі" , - сказала Нуланд.

Вона додала, що двері для дипломатичного виходу із ситуації все ще відчинені.

"Ми хочемо продовжити розмову. Ми вважаємо, що це потрібно робити на основі взаємності, у них будуть образи, але ми також маємо побоювання. Ми вважаємо, що можемо знизити напруженість і досягти певного прогресу в деяких із цих питань за допомогою дипломатії", - зазначила Нуланд.

Нагадаємо, 14 січня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія проводить роботу, щоб сфабрикувати привід для вторгнення, включаючи саботаж та інформаційні операції.

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