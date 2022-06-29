Про це Кулеба написав у twitter.

"Українські журналісти-розслідувачі виявили, що російський Газпромбанк використовується як для отримання європейських платежів за газ і нафту, так і для виплати зарплат російським військовим, які ведуть агресивну війну проти України. Яка іронія. На Газпромбанк необхідно накласти санкції та відключити його від SWIFT", - написав Кулеба.

25 травня стало відомо, що європейські енергетичні компанії пішли на вимогу Росії плати за газ рублями, аби уникнути проблем із постачанням пального та здійснюють виплати через Газпромбанк.

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