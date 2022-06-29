Кулеба вимагає відключити від SWIFT банк, через який отримують зарплату окупанти
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав накласти санкції на Газпромбанк, через який отримують зарплату росіяни, які беруть участь у війні проти України
Про це Кулеба написав у twitter.
"Українські журналісти-розслідувачі виявили, що російський Газпромбанк використовується як для отримання європейських платежів за газ і нафту, так і для виплати зарплат російським військовим, які ведуть агресивну війну проти України. Яка іронія. На Газпромбанк необхідно накласти санкції та відключити його від SWIFT", - написав Кулеба.
- 25 травня стало відомо, що європейські енергетичні компанії пішли на вимогу Росії плати за газ рублями, аби уникнути проблем із постачанням пального та здійснюють виплати через Газпромбанк.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.28
Купівля 34.28Продаж 35.17
-
EUR
Купівля 35.83Продаж 37.01
- Актуальне
- Важливе