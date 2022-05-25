Європа погодилася платити Путіну за газ рублями, - The Washington Post

Про це повідомляє The Washington Post.

Видання пише, що, схоже, європейські енергетичні компанії підтримали вимогу президента Росії Володимира Путіна купувати природний газ за допомогою нової платіжної системи.

Вона передбачає створення двох рахунків у російському Газпромбанку та дає змогу Європі заявляти, що вона технічно платить за природний газ у євро, тоді як Росія зможе сказати, що отримує оплату в рублях.

Згідно з новою системою, рахунки за газ і надалі виставлятимуться та надсилатимуться в євро. Головна зміна полягає в тому, що Росія потім забере гроші з рахунку в євро європейської енергетичної компанії, конвертує євро в рублі, перекаже гроші на спеціальний рубльовий рахунок, який також належить енергокомпанії, а потім забере гроші остаточно.

WP зазначає, що вимога Путіна платити за паливо рублями, примусила країни ЄС задуматися наскільки їм взагалі потрібен російський газ. Проте, вони були вимушені піти на поступки та використовувати запропоновану схему, аби уникнути енергетичної кризи у короткостроковій перспективі.

Видання зазначає, що європейські компанії отримають відповідні рахунки та почнуть платити Росії за новою схемою вже цього тижня.

У Washington Post констатують, що Європа у спробах уникнути відключення газу дала Путіну можливість оголосити про свою чергову перемогу перед російським суспільством. А отримані від споживачів ЄС гроші Росія зможе кинути на фінансування війни з Україною.

23 березня Володимир Путін дав доручення перевести оплату за поставлений в Європу газ в рублі.

7 травня стало відомо, що російська компанія "Газпром" намагається переконати партнерів у Європі, що вони можуть платити за постачання газу рублями, не порушуючи санкції.

21 травня повідомлялося, що німецькі та італійські імпортери газу знайшли механізм оплати за російський газ рублями без порушення санацій.

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