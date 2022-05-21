Німеччина та Італія дозволили своїм компаніям платити за газ рублями, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

За даними джерел агенції, уряд ФРН повідомив імпортерам російського газу, що вони можуть відкривати рахунки в рублях, якщо платежі через російський Газпромбанк проходять не в російській валюті.

За інформацією Reuters, італійський уряд отримав роз'яснення від Єврокомісії, як купувати російський газ без порушення санкцій, і повідомив про це своїм компаніям.

За даними агенції, Брюссель дав дві інструкції, як купувати російський газ, не порушуючи санкцій, але правовий механізм залишається туманним. Джерела вважають, що Єврокомісія зробила це, аби у компаній залишалася можливість купівлі російського газу.

Наразі у Єврокомісії відмовилися коментувати ситуацію.

23 березня Володимир Путін дав доручення перевести оплату за поставлений в Європу газ в рублі.

27 березня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що країни G7 не будуть платити за російський газ рублями.

7 травня стало відомо, що російська компанія "Газпром" намагається переконати партнерів у Європі, що вони можуть платити за постачання газу рублями, не порушуючи санкції.

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