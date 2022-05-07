Газпром переконує європейських споживачів, що вони можуть оплачувати газ рублями, - Bloomberg
Російська компанія "Газпром" намагається переконати партнерів у Європі, що вони можуть платити за постачання газу, не порушуючи санкції
Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.
"Газпром написав своїм європейським клієнтам, щоб запевнити їх у тому, що вони можуть продовжувати платити за газ, не порушуючи санкції, що є свідченням того, що Росія, можливо, намагається знайти спосіб зберегти постачання газу", - повідомляє видання.
У листі Газпром послався на указ Путіна від 4 травня, який уточнює схему розрахунків у рублях. У ньому зазначено, що валюта, отримана від покупців, підлягає обміну на рублі через рахунки в Національному кліринговому центрі Росії.
Там запевняють, що підсанкційний центробанк РФ не братиме участі в операціях.
"Залишається незрозумілим, чи буде достатньо нового наказу, щоб пом'якшити занепокоєння Європейського Союзу, який заявив, що відкриття рахунку в рублях і взаємодія з центральним банком РФ порушить санкції", - зазначає Bloomberg.
- 23 березня Володимир Путін дав доручення перевести оплату за поставлений в Європу газ в рублі.
- 27 березня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що країни G7 не будуть платити за російський газ рублями. У Кремлі продовжили наполягати, аби європейські споживачі сплачували за російський газ рублями.
- Газпром офіційно повідомив про припинення газопостачання у Польщу. А пізніше Росія оголосила, що припиняє постачання газу і в Болгарію.
- У відповідь Болгарія пригрозила припинити транзит російського газу до Сербії та Угорщини.
- Міністерка з питань європейських справ Фінляндії Тутті Туппурайнен заявила, що країна не платитиме рублями за російський газ.
- Данська компанія Ørsted відмовилася платити за постачання російського газу в рублях.
- Чехія не погодилась оплачувати російський газ у рублях.
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