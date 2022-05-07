Газпром переконує європейських споживачів, що вони можуть оплачувати газ рублями, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

"Газпром написав своїм європейським клієнтам, щоб запевнити їх у тому, що вони можуть продовжувати платити за газ, не порушуючи санкції, що є свідченням того, що Росія, можливо, намагається знайти спосіб зберегти постачання газу", - повідомляє видання.

У листі Газпром послався на указ Путіна від 4 травня, який уточнює схему розрахунків у рублях. У ньому зазначено, що валюта, отримана від покупців, підлягає обміну на рублі через рахунки в Національному кліринговому центрі Росії.

Там запевняють, що підсанкційний центробанк РФ не братиме участі в операціях.

"Залишається незрозумілим, чи буде достатньо нового наказу, щоб пом'якшити занепокоєння Європейського Союзу, який заявив, що відкриття рахунку в рублях і взаємодія з центральним банком РФ порушить санкції", - зазначає Bloomberg.