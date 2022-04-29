Чехія відмовилась від оплати за російський газ рублями
Чехія не погодилась оплачувати російський газ у рублях
Про це на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, передає Суспільне.
"Якщо говорити про платежі в рублях, то Чехія не збирається піддаватися шантажу Росії. Помилка, що деякі країни та компанії погоджуються на це. Це порушення санкцій. Це небезпечно"- сказав Фіала.
Він додав, що з Росією слід "поводитися якомога жорсткіше".
Фіала зазначив, що Чехія підтримуватиме подальші санкції проти Росії.
"Ми стикаємося з неймовірною ситуацією. Війна в Україні, російська агресія проти України. І це значною мірою змінює те, що відбувається навколо нас. Змінюється роль ЄС, НАТО, світового порядку", - сказав прем'єр-міністр.
- 23 березня Володимир Путін дав доручення перевести оплату за поставлений в Європу газ в рублі.
- 27 березня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що країни G7 не будуть платити за російський газ рублями. У Кремлі продовжили наполягати, аби європейські споживачі сплачували за російський газ рублями.
- Газпром офіційно повідомив про припинення газопостачання у Польщу. А пізніше Росія оголосила, що припиняє постачання газу і в Болгарію.
- У відповідь Болгарія пригрозила припинити транзит російського газу до Сербії та Угорщини.
- Міністерка з питань європейських справ Фінляндії Тутті Туппурайнен заявила, що країна не платитиме рублями за російський газ.
- Данська компанія Ørsted відмовилася платити за постачання російського газу в рублях.
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