Чехія відмовилась від оплати за російський газ рублями

Про це на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, передає Суспільне.

"Якщо говорити про платежі в рублях, то Чехія не збирається піддаватися шантажу Росії. Помилка, що деякі країни та компанії погоджуються на це. Це порушення санкцій. Це небезпечно"- сказав Фіала.

Він додав, що з Росією слід "поводитися якомога жорсткіше".



Фіала зазначив, що Чехія підтримуватиме подальші санкції проти Росії.

"Ми стикаємося з неймовірною ситуацією. Війна в Україні, російська агресія проти України. І це значною мірою змінює те, що відбувається навколо нас. Змінюється роль ЄС, НАТО, світового порядку", - сказав прем'єр-міністр.