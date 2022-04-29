Найбільша енергетична компанія Данії відмовила Газпрому в оплаті за газ рублями
Данська компанія Ørsted відмовилася платити за постачання російського газу в рублях
Про це йдеться у заяві компанії, передає ЕП.
"Ми робимо все можливе, щоб припинити співпрацю з російськими компаніями, в тому числі припиняємо всі поставки вугілля. Ørsted відхиляє вимоги "Газпром експорту" щодо оплати поставленого газу в рублях. Газ не є основним бізнесом для Ørsted, і ми не укладаємо нових довгострокових контрактів і не продовжуємо поточні. Якщо ми отримаємо чистий прибуток від контракту з "Газпром експорт" у 2022 році, він буде переданий на гуманітарну допомогу в Україні", - заявили в Ørsted.
У компанії привітали прагнення ЄС "припинити залежність" від російської нафти та газу і прискорити екологічну трансформацію енергетичного сектору ЄС.
- 23 березня Володимир Путін дав доручення перевести оплату за поставлений в Європу газ в рублі.
- 27 березня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що країни G7 не будуть платити за російський газ рублями. У Кремлі продовжили наполягати, аби європейські споживачі сплачували за російський газ рублями.
- Газпром офіційно повідомив про припинення газопостачання у Польщу. А пізніше Росія оголосила, що припиняє постачання газу і в Болгарію.
- У відповідь Болгарія пригрозила припинити транзит російського газу до Сербії та Угорщини.
- Міністерка з питань європейських справ Фінляндії Тутті Туппурайнен заявила, що країна не платитиме рублями за російський газ.
- У Болгарії буде створено регіональний координаційний центр для управління загальним використанням інфраструктури газу та електроенергії та додаткових закупівель газу для Балкан та Італії
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