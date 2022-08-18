Кулеба закликав надати Україні максимальну військову допомогу після удару РФ по Харкову
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ запровадити значно жорсткіші санкції проти Росії та надати Україні максимальну військову допомогу, щоб зупинити Путіна
Про це він написав у twitter.
"Росіяни завдали удару по житловому кварталу Харкова, убивши щонайменше 6 і поранивши щонайменше 16 осіб. Росія продовжує вбивати людей посеред Європи. Єдиний спосіб зупинити Путіна – надати Україні максимальну військову допомогу та запровадити значно жорсткіші санкції проти Росії", - написав він.
- Ввечері 17 серпня російський агресор вдарив по житловому будинку в Салтівському районі Харкова.
- О 00:58 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про 7 загиблих і 16 поранених унаслідок обстрілу. Очільник області наголосив, що поруч не було жодного військового об'єкту.
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