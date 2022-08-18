Кулеба закликав надати Україні максимальну військову допомогу після удару РФ по Харкову

Про це він написав у twitter.

"Росіяни завдали удару по житловому кварталу Харкова, убивши щонайменше 6 і поранивши щонайменше 16 осіб. Росія продовжує вбивати людей посеред Європи. Єдиний спосіб зупинити Путіна – надати Україні максимальну військову допомогу та запровадити значно жорсткіші санкції проти Росії", - написав він.

Ввечері 17 серпня російський агресор вдарив по житловому будинку в Салтівському районі Харкова.

О 00:58 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про 7 загиблих і 16 поранених унаслідок обстрілу. Очільник області наголосив, що поруч не було жодного військового об'єкту.

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