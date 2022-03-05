Кулеба закликав НАТО бути впевненим та сильним і закрити небо над Україною

Про це Дмитро Кулеба розповів під час брифінгу, інформує Еспресо.TV.

"Ми продовжуємо наполегливо закликати НАТО створити безпольотну зону над Україною. Звичайно, існує дискусія, чи закриття неба загострить ситуацію, або закриття неба принесе більше безпеки для України. Відповідь на це питання залежить від того, наскільки НАТО впевнене у собі. Якщо НАТО вірить, що є достатньо сильним, аби започаткувати безльотну зону, виходячи з припущення, що Росія не буде здійснювати воєнне втручання в польоти літаків НАТО, які патрулюватимуть українське небо, тоді закриття неба має відбутися. Якщо НАТО не має впевненості, і вірить, що є недостатньо сильним, аби зустріти Росію у повітрі над Україною, тоді, звичайно, вони не створять безльотну зону над Україною", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні, 5 березня, на українсько-польському кордоні Дмитро Кулеба зустрівся з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, де вони обговорювали посилення санкцій проти Росії та постачання озброєння Україні.

Також сьогодні Володимир Зеленський виступив перед Сенатом США, де заявили, що Вашингтон планує передати 2,75 млрд дол. для гуманітарних служб України й Польщі.

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