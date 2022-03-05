Львів Головна
ua
Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Кулеба закликав НАТО бути впевненим та сильним і закрити небо над Україною

Кулеба закликав НАТО бути впевненим та сильним і закрити небо над Україною

5 березня, 2022 субота
23:40
війна з Росією Кулеба

Глава МЗС наголосив, що позиція НАТО щодо відмови запровадити безльотну зону над Україною розчаровує.

Про це Дмитро Кулеба розповів під час брифінгу, інформує Еспресо.TV.

"Ми продовжуємо наполегливо закликати НАТО створити безпольотну зону над Україною. Звичайно, існує дискусія, чи закриття неба загострить ситуацію, або закриття неба принесе більше безпеки для України. Відповідь на це питання залежить від того, наскільки НАТО впевнене у собі. Якщо НАТО вірить, що є достатньо сильним, аби започаткувати безльотну зону, виходячи з припущення, що Росія не буде здійснювати воєнне втручання в польоти літаків НАТО, які патрулюватимуть українське небо, тоді закриття неба має відбутися. Якщо НАТО не має впевненості, і вірить, що є недостатньо сильним, аби зустріти Росію у повітрі над Україною, тоді, звичайно, вони не створять безльотну зону над Україною", - наголосив Кулеба.

  • Нагадаємо, сьогодні, 5 березня, на українсько-польському кордоні Дмитро Кулеба зустрівся з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, де вони обговорювали посилення санкцій проти Росії та постачання озброєння Україні.
  • Також сьогодні Володимир Зеленський виступив перед Сенатом США, де заявили, що Вашингтон планує передати 2,75 млрд дол. для гуманітарних служб України й Польщі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

НАТО
Дмитро Кулеба
безпольотна зона
Читайте також:
окупанти на Донбасі
4 березня, 2022 п'ятниця
Резервів армії РФ лишилося до неділі, - розслідувач Bellingcat
Олександр Лукашенко
4 березня, 2022 п'ятниця
Відмова від нейтралітету та звільнення президента від відповідальності: Лукашенко підписав рішення про зміну Конституції Білорусі
Єнс Столтенберг
4 березня, 2022 п'ятниця
РФ перекидає до України нове важке озброєння, - Столтенберг
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 30.57
  • EUR
    Купівля 32.93
    Продаж 34.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
6 березня
00:03
збитий російський літак
Впродовж дня ПС ЗСУ підбили дев'ять літаків та вертольотів ворога
2022, субота
5 березня
23:50
Харків обстріл
У Харкові знову лунають вибухи
23:24
Міноборони Британії
Перекладають відповідальність. Міноборони Британії прокоментувало "миротворчу ініціативу" Росії
23:20
Запорізька АЕС
Персонал ЗАЕС навіть під тиском окупантів контролює роботу станції, - Верховна Рада
23:16
Кулеба Блінкен
Кулеба зустрівся з Блінкеном. Обговорювали санкцій проти РФ та постачань озброєння
22:59
ворожа техніка
Десантники знищили колону армії РФ, яка рухалася із Харківщини на Дніпропетровщину
22:59
путлер
У Путіна складають список країн, які ввели санкції проти Росії
22:43
бункерна бомба
Військовий злочин. Окупанти б'ють бункерними бомбами по житлових кварталах Чернігова. Фото
22:36
Зеленський
Зеленський закликав Донецьк та Луганськ боротись з окупантом, як інші міста України
22:34
тактично-ракетний комплекс "Точка-У"
До Київської області прямує ворожа зенітно-ракетна техніка "Тор", - Гончаренко
22:26
система оповіщення сирена
На Закарпатті вперше звучали сирени. Але випадково
22:26
МВФ
МВФ готує для України екстрену допомогу, - заява Фонду
22:19
біженці з України
З правом проживання мінімум на рік: ЄС виділяє €500 млн на допомогу біженцям з України
22:12
Зеленський
Треба виходити і гнати це зло з наших міст. Зеленський закликав українців протестувати проти окупації
22:05
Байден
Байден - росіянам: "Я не вірю, що ви хочете кривавої, руйнівної війни проти України"
22:01
Верховна Рада
Помічник нардепа передавав дані про обороноздатність України ФСБ з 2014, йому оголосили підозру в держзраді
21:46
Росіяни грабують людей
Росіяни грабують людей на трасах Сумської області, - ОВА
21:34
установка Смерч
На Миколаївщині ЗСУ одним пострілом знищили 70 окупантів, - голова ОВА
21:25
тероборона
Від початку війни до лав тероборони записались понад 100 тис. українців, - Маляр
21:19
посольство США
США закликають своїх громадян терміново виїхати з Росії
21:11
Anonymous
Група хакерів Anonymous вимкнула сайт ФСБ РФ
20:57
Пацієнтів Бородянського психоневрологічного диспансеру звільнив український спецпідрозділ
20:46
Ван І
Події в Україні складаються так, як Китай не хотів би бачити, - глава МЗС КНР
20:43
IBM
IBM призупиняє продаж своїх технологій у Росії
20:41
гроші для ЗСУ
Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, але пені і штрафів не буде, - РНБО
20:39
Оновлено
Нафталі Беннет
В Москву прибув прем'єр Ізраїлю говорити з Путіним про війну в Україні
20:24
Харків обстріл
У Харкові після бомбардування військового містечка загинуло 4 нацгвардійців
20:17
Українська ППО
Українці збили над Краматорськом ворожу ракету. Відео
20:15
Ексклюзив
Сакраменто
Слов’янська громада міста Сакраменто та Церква "Дім хліба" організувала літак з гуманітарною допомогою для українців
20:10
Еміне Ердоган
Перша леді Туреччини закликала зупинити війну в Україні
20:03
Володимир Жога (Воха)
Під Волновахою ліквідували "наступника" Мотороли
20:00
Окупанти вбили п’ятьох українських медиків та обстріляли 16 лікарень
19:55
Анатолій Тимощук
Екскапітан збірної України Тимощук відмовився платити аліменти через санкції в бік Росії, він досі не прокоментував військові дії РФ
19:39
ПВК Вагнер
У Ростові розгорнули штаб "ПВК Вагнер" для вербування людей на війну в Україну, - Генштаб ЗСУ
19:36
Запорізькіа АЕС
Російські війська залишаються в Енергодарі та контролюють АЕС, - мер міста
19:35
евакуація
Росія заявила, що відновлює наступальні дії після "режиму тиші"
19:34
російські окупанти
Окупанти під прикриттям танків розпочали піхотні атаки на Луганщині
19:24
ЗАЕС
Енергоатом показав, який вигляд має ЗАЕС після атаки російських окупантів. Фото
19:20
Лікарні окупованого Криму переповнені російськими військовими, - представництво Зеленського
19:07
Ту-22М
На Миколаїв летять бомбардувальники, - голова ОВА
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV