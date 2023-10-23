Кулеба заявив про необхідність запровадження множинного громадянства

Про це дипломат сказав під час звернення до Світового конгресу українців, передає РБК-Україна.

За його словами, множинне громадянство має стати одним з елементів державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти.

"Я твердо переконаний в необхідності запровадження множинного громадянства. Маємо керуватися не страхом роздачі чужих паспортів в Україні, а силою українського паспорта в Україні та у світі", - наголосив Кулеба.

При цьому він зауважив, що "будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором чи недружніми країнами має бути заборонене".

Варто зазначити, що заява щодо множинного громадянства звучала в Україні не раз. Так, Кулеба говорив про необхідність запровадження в Україні подвійного громадянства ще у жовтні 2019 року. А у 2021 році про це говорив сам президент Зеленський. Невдовзі він подав відповідний законопроєкт до Ради, однак документ "завис" у парламенті. Станом на сьогодні тривають дискусії щодо доцільності ухвалення такого законопроєкту. Зокрема профільний комітет ВР однією з причин непідтримання документа називає побоювання, що "легалізація подвійного громадянства Україною потенційно може створити підґрунтя для перегляду Європейським Союзом безвізового режиму з Україною, оскільки змінюються умови, за яких такий режим було надано".