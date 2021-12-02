Кулеба: заявою про окупований Крим Лукашенко спалив майже всі мости і робить Білорусь ворожою країною

Про це він розповів у інтерв'ю латиському порталу новин Sargs.lv.

"Білоруський диктатор Олександр Лукашенко нещодавно заявив, що планує відвідати окупований Росією Кримський півострів. Це невелика, але дуже важлива деталь набагато більшої картини. Що досягається таким чином? Цією заявою Лукашенко істотно спалив усі мости у відносинах з Україною, зробивши Білорусь країною, ворожою для України", - сказав Кулеба.

Голова МЗС наголосив, що політичні рішення Білорусі готуються в іншій країні, натякаючи на Росію. Кулеба зазначив, що після окупації Росією Криму Лукашенко не визнав того, що півострів належить РФ, однак згодом залежність від Кремля значно збільшилась.

"Ситуація змінилася після 2020 року, коли Лукашенко силою придушив протести демократичної опозиції в умовах міжнародної ізоляції. До цього відносини України з Лукашенком, як головою держави, були дуже хорошими. Це чітко підтверджує, що у відносинах з Україною Лукашенко більше не реалізує свою політику. Він робить те, що вимагає від нього Росія", - наголосив Кулеба.

Очільник МЗС також зазначив, що не виключає ймовірність того, що можливе вторгнення в Україну відбудеться не просто зі сторони Білорусі, а й серед підрозділів загарбників будуть білоруські збройні сили. Однак, поки не помітно, чи готується білоруська армія до операцій проти України, і чи готове білоруське керівництво дозволити Росії використовувати свою територію.

"Навіть якщо Білорусь наразі не представляє прямої військової загрози для України, факти невблаганні. Політичні заяви Мінська зараз є частиною агресивної зовнішньої політики Росії. Також заява Лукашенка щодо визнання Криму складовою Росії, а також гібридне вторгнення, здійсненого його режимом проти Латвії, Литви та Польщі, робить його відкритою загрозою", - зазначив Кулеба.

