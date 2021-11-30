Лукашенко назвав окупований Крим "російським" та анонсував поїздку на півострів

Про це Олександр Лукашенко заявив 30 листопада в інтерв'ю директору пропагандистського російського агентства "Росія сьогодні" Дмитру Кисельову.



"Крим де-факто - російський. Після референдуму Крим став російським де-юре", - заявив Лукашенко.



Також він сказав, що має намір відвідати окупований Крим і домовився щодо цього з президентом Росії Володимиром Путіним. Перш за все Лукашенко планує візит до Севастополя, проте точні терміни його поїздки поки що не визначено.



"Путін мені багато розповідав про нинішню базу ВПС у Севастополі. Військово-космічних сил. Дуже багато. Я говорю: коли запросиш, тоді й полетимо. І я йому запропонував тоді другу умову - у Севастополі приземлитися", - зазначив Лукашенко.



За словами самопроголошеного лідера Білорусі, його приїзд до Криму фактично означатиме "визнання півострова частиною Росії". Проте він уточнив, що питання приналежності Криму до Росії між ним та Володимиром Путіним у принципі не існує.



"Якщо президент вже туди приїхав із президентом Росії, слухайте, які ще можуть бути визнання? Ні для мене, ні для Путіна це не секрет. І, більше того, це просто якесь питання, якого не існує. Між мною та Путіним такого питання немає", - додав Лукашенко.

Олександр Лукашенко заперечував, що навмисне запрошував мігрантів до Білорусі, але білоруські силовики, "можливо", допомагали їм дістатися кордону.

21 листопада прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Лукашенко розпочав гібридну війну проти ЄС з використанням мігрантів, і це найбільша спроба дестабілізувати Європу за 30 років.

Нардеп Володимир Ар'єв вважає, що Володимир Путін може вторгнутися до України через територію Білорусі руками Лукашенка.