Лукашенко розпочав гібридну війну, це найбільша спроба дестабілізувати Європу за 30 років, - Моравецький

Про це Моравецький написав у twitter.

За його словами, події на кордоні Білорусі з Польщею, до якої намагаються прорватися нелегальні мігранти, це найбільша спроба дестабілізувати Європу за останні 30 років.

"Лукашенко розпочав гібридну війну проти ЄС. Це найбільша спроба дестабілізувати Європу за останні 30 років. Польща не піддасться шантажу і зробить все, щоб захистити кордони ЄС. Польща, Литва, Латвія та Естонія потребують підтримки. Ми повинні разом захищати Європу", - написав Моравецький.

Пізніше під час візиту до Литви, польський прем'єр зазначив, що нинішні події можуть бути прелюдією чогось набагато гіршого.

"Думаю, що події, які розгортаються у нас на очах, ці драматичні події, можливо, є лише прелюдією до чогось набагато гіршого. На східному кордоні Польщі ми маємо справу з новим типом війни – війною, в якій мігранти стали зброєю, де дезінформація стала зброєю", – наголосив Моравецький.

З початку року прикордонники Польщі зафіксували понад 35 тис. спроби нелегального перетину польсько-білоруського кордону, з яких понад 6 тис. відбулися у листопаді, майже 17,3 тис. у жовтні, майже 7,7 тис. у вересні та понад 3,5 тис. в серпні.

Від 2 вересня через міграційний тиск у прикордонній зоні з Білоруссю в 183 населених пунктах воєводств на Підляшші та Люблінщині діє надзвичайний стан. Він був впроваджений на 30 днів згідно з указом президента Анджея Дуди, виданим на прохання Ради міністрів. Пізніше Сейм погодився продовжити режим надзвичайного стану ще на 60 днів.



Lukashenka launched a hybrid war against the EU.This is greatest attempt to destabilize Europe in 30years. ????????will not yield to blackmail and will do everything to defend the EU’s borders. PL, LT, LV, EST need support.We must stand together to defend Europehttps://t.co/OMEtY70vlo — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) November 21, 2021

Нагадаємо, 21 листопада польські жіночі рухи, а також сили лівого спрямування, провели акції з вимогою частково дозволити перетин польсько-білоруського кордону мігрантами з Азії та Африки.

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