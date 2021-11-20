Ми – слов’яни, у нас є серця: Лукашенко заявив, що білоруські силовики можуть допомагати мігрантам потрапити до Польщі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що підконтрольні йому силовики могли допомагати нелегальним мігрантам перетнути кордон з Польщею
Про це Лукашенко розповів у інтерв'ю BBC.
Відповідаючи на запитання про можливу допомогу білоруських силовиків мігрантам, Лукашенко сказав, що вони могли її надавати.
"Я думаю, що це цілком можливо. Ми – слов’яни. У нас є серця. Наші війська знають, що мігранти їдуть до Німеччини. Можливо, їм хтось допоміг. Я навіть не буду це розглядати", – сказав Лукашенко.
Водночас він відкинув, що Білорусь навмисне збирає біженців на кордоні з Польщею, аби спровокувати міграційну кризу.
"Я сказав їм, що не збираюся затримувати мігрантів на кордоні, тримати їх на кордоні, і якщо вони будуть їхати далі, я все одно не буду їх спиняти, тому що вони приїжджають не в мою країну, а їдуть у ваші. Ось що я мав на увазі. Але я їх сюди не запрошував. І, чесно кажучи, я не хочу, щоб вони їхали через Білорусь", - запевнив Лукашенко.
-
Нагадаємо, у ніч проти 20 листопада мігранти здійснили нову спробу штурму польського кордону з території Білорусі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.44
Купівля 26.44Продаж 26.7
-
EUR
Купівля 29.81Продаж 30.26
- Актуальне
- Важливе