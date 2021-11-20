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Ми – слов’яни, у нас є серця: Лукашенко заявив, що білоруські силовики можуть допомагати мігрантам потрапити до Польщі

20 листопада, 2021 субота
18:34
Світ Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що підконтрольні йому силовики могли допомагати нелегальним мігрантам перетнути кордон з Польщею

Про це Лукашенко розповів у інтерв'ю BBC

Відповідаючи на запитання про можливу допомогу білоруських силовиків мігрантам, Лукашенко сказав, що вони могли її надавати.  

"Я думаю, що це цілком можливо. Ми – слов’яни. У нас є серця. Наші війська знають, що мігранти їдуть до Німеччини. Можливо, їм хтось допоміг. Я навіть не буду це розглядати", – сказав Лукашенко.

Водночас він відкинув, що Білорусь навмисне збирає біженців на кордоні з Польщею, аби спровокувати міграційну кризу. 

"Я сказав їм, що не збираюся затримувати мігрантів на кордоні, тримати їх на кордоні, і якщо вони будуть їхати далі, я все одно не буду їх спиняти, тому що вони приїжджають не в мою країну, а їдуть у ваші. Ось що я мав на увазі. Але я їх сюди не запрошував. І, чесно кажучи, я не хочу, щоб вони їхали через Білорусь", - запевнив Лукашенко. 

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Польща
Білорусь
Олександр Лукашенко
мігранти
біженці
режим Лукашенка
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