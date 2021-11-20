Польща заявила про нову спробу штурму на кордоні з Білоруссю
У ніч проти 20 листопада мігранти здійснили нову спробу штурму польського кордону з території Білорусі
Про це повідомляє Польська прикордонна служба у twitter.
Прикордонники зафіксували кілька спроб мігрантів перейти кордон з Білоруссю. Найбільша група людей складалася з 200 осіб, решта - з кількох десятків.
"Іноземці були агресивні — кидали каміння, петарди, використовували сльозогінний газ", - йдеться у повідомленні.
За словами міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака, біженці змінили тактику і тепер поділяються на маленькі групи, щоб спробувати перетнути кордон у різних місцях, а їхніми діями керують білоруські спецслужби.
"Ми маємо підготуватися до того, що ця проблема триватиме протягом місяців. Ми готові до того, щоб відбивати атаки", - запевнив Блащак.
- Нагадаємо, 19 листопада Польща оголосила про зупинку вантажного залізничного сполучення з Білоруссю у пункті пропуску "Кузьниця" - "Брузгі" з 21 листопада.
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