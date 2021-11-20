Польща заявила про нову спробу штурму на кордоні з Білоруссю

Про це повідомляє Польська прикордонна служба у twitter.

Прикордонники зафіксували кілька спроб мігрантів перейти кордон з Білоруссю. Найбільша група людей складалася з 200 осіб, решта - з кількох десятків.

"Іноземці були агресивні — кидали каміння, петарди, використовували сльозогінний газ", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака, біженці змінили тактику і тепер поділяються на маленькі групи, щоб спробувати перетнути кордон у різних місцях, а їхніми діями керують білоруські спецслужби.

"Ми маємо підготуватися до того, що ця проблема триватиме протягом місяців. Ми готові до того, щоб відбивати атаки", - запевнив Блащак.

