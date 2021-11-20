Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Польща заявила про нову спробу штурму на кордоні з Білоруссю

Польща заявила про нову спробу штурму на кордоні з Білоруссю

20 листопада, 2021 субота
11:40
Світ Білорусь, кордон Польща

У ніч проти 20 листопада мігранти здійснили нову спробу штурму польського кордону з території Білорусі

Про це повідомляє Польська прикордонна служба у twitter. 

Прикордонники зафіксували кілька спроб мігрантів перейти кордон з Білоруссю. Найбільша група людей складалася з 200 осіб, решта - з кількох десятків. 

"Іноземці були агресивні — кидали каміння, петарди, використовували сльозогінний газ", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака, біженці змінили тактику і тепер поділяються на маленькі групи, щоб спробувати перетнути кордон у різних місцях, а їхніми діями керують білоруські спецслужби. 

"Ми маємо підготуватися до того, що ця проблема триватиме протягом місяців. Ми готові до того, щоб відбивати атаки", - запевнив Блащак.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Польща
Білорусь
мігранти
штурм
біженці
прикордонники
режим Лукашенка
Читайте також:
США та Україна
18 листопада, 2021 четвер
Представниця США: З'являється все більше російських заяв, які ставлять під сумнів суверенітет України
Тайсон Ф'юрі
17 листопада, 2021 середа
Ф'юрі після зриву обов'язкового захисту вирішив негайно провести бій з Усиком
Ігор Бєланов
18 листопада, 2021 четвер
Володар "Золотого м'яча" відреагував на призначення Петракова повноправним головним тренером збірної України
Київ
+8
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.44
    Купівля 26.44
    Продаж 26.7
  • EUR
    Купівля 29.81
    Продаж 30.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
20 листопада
12:55
Шакур Стівенсон
Промоутер знайшов для Ломаченка нового суперника
12:44
Станіслав Речинський
"Не певен, що Бурба доживе до розслідування зриву спецоперації щодо "вагнерівців", − журналіст Станіслав Речинський
12:35
Акція на підтримку Саакашвілі в Руставі
Заарештований у Грузії Саакашвілі припинив голодування
12:24
Національна мережа супермаркетів до 30-річчя Незалежності України висадила 45 гектарів лісу
11:55
Subway
У США помер мільярдер та співзасновник популярної мережі швидкого харчування
11:19
Американська розвідка попередила союзників про загрозу вторгнення Росії до України, - NYT
10:46
гроші, зарплата, заборгованість
Держстат назвав головних торгових партнерів України у 2021 році
10:17
"Ми один народ”: Росія оплакує “окремий шлях” України, - Financial Times
10:12
Вакцинація в Україні
В Україні за добу від COVID-19 вакциновано 311 тисяч людей
09:49
Україна, Канада, космодром
Україна та Канада оголосили про старт спільного будівництва космодрому
09:32
Петро Порошенко
Порошенко вимагає негайно розслідувати "вагнергейт", поновити незаконно звільнених розвідників і покарати зрадників
09:14
Сенат США
У Конгресі США готують нові санкції проти РФ у разі вторгнення до України, - ЗМІ
08:50
вакцинація
У США дозволили отримувати бустерну дозу вакцини від COVID-19 усім повнолітнім
08:35
Інфографіка
Артем Далакян
Далакян - Консепсьон: де та коли дивитись чемпіонський бій українця
08:20
коронавірус
В Україні за добу зафіксовано 18 250 нових випадків коронавірусу, 664 людини померли
07:59
Інфографіка
ФК Рух
УПЛ: результати, розклад матчів і трансляцій 15-го туру чемпіонату України з футболу
07:55
Роттердам, заворушення
У Нідерландах поліція застосувала водомети та зброю під час протестів проти covid-обмежень
07:23
ООС
Загострення на фронті: російські окупанти здійснили 17 обстрілів та вбили українського військового
07:08
ДСНС, Рятувальники
На меблевому заводі у Києві загинули двоє працівників
2021, п'ятниця
19 листопада
22:52
Канада дозволила щеплювати дітей від 5 років COVID-вакциною Pfizer
22:47
Кіліан Мбаппе
"Барселона" вирішила перехопити в "Реала" найдорожчого футболіста світу
22:35
ООС
Оприлюднено ім'я військового, який загинув на Донбасі 19 листопада
22:34
Інфографіка
Далакян - Консепсьон
Далакян - Консепсьон: боксери показали однакову вагу перед чемпіонським боєм
22:25
У восьми областях України виявили новий штам "Дельта", він заразніший на 10-15%
22:17
Кевін Де Брюйне
"Манчестер Сіті" втратив ключового футболіста за 100 млн євро через коронавірус
22:06
Оскар Табарес
В Уругваї звільнили тренера-рекордсмена, який очолював футбольну збірну з 2006 року
21:48
Василь Бурба
Бурба заявив, що Зеленський через Єрмака дав вказівку перенести активну фазу операції по вагнерівцям
21:47
шахи
Україна обіграла Росію на чемпіонаті Європи з шахів
21:44
таблетки Merck від коронавірусу
У ЄС схвалили перші пігулки від COVID-19
21:41
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
#WhereIsPengShuai: Світоліна з чоловіком підтримали флешмоб з пошуками китайської тенісистки, яка зникла після того, як звинуватила політика у насильстві
21:38
Україна-НАТО
Україна вперше візьме участь у морських протимінних навчаннях НАТО Dynamic Move-2022
21:37
Олексій Резніков
Інформаційні атаки й скупчення озброєння біля кордону: Резніков назвав основні фронти РФ щодо дестабілізації ситуації в Україні
21:32
збірна України
Збірна України з футболу повернулась у топ-25 рейтингу ФІФА
21:23
"Чорноморець" - "Динамо"
"Динамо" забило 6 голів "Чорноморцю" у стартовому матчі 15 туру УПЛ
21:14
Володимир Зеленський
Зеленського та Єрмака запросили на ефір про розслідування щодо вагнерівців, в ОПУ заявили, що "посадовці за вказівкою олігарха бігати не будуть"
20:54
Міхеїл Саакашвілі
Саакашвілі погодився припинити голодування та переїхати у військовий госпіталь
20:15
Майріс Брієдіс
Мені без різниці, в якій вазі з ним боксувати, - найскладніший суперник Усика вирішив завершити кар'єру в бою з українцем
20:13
ДТП Харків
Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій Infiniti визнав провину
19:54
Кріштіану Роналду
Настав час закотити рукави та просто виконати роботу, - Роналду звернувся до футболістів МЮ
19:51
НАТО
Рішення про вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному, - Резніков
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV