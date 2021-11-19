Польща заявила про закриття залізничного сполучення в районі Кузьниці, Білорусь прибрала мігрантів із прикордонного пункту
Польська влада направила листа до Білорусі з попередженням про зупинку вантажного залізничного сполучення у пункті пропуску "Кузьниця" - "Брузгі" з 21 листопада. Білоруська влада у відповідь перемістила мігрантів від кордону
Про це у Twitter повідомляє заступник голови МВС Польщі Блажей Побожи.
"Голова прикордонної служби Польщі написав листа голові білоруської прикордонної служби з вимогою вивести мігрантів з пункту пропуску в Кузьниці до кінця тижня. Інакше ми закриємо вантажний залізничний переїзд", - повідомив Побожи.
У листі зазначили, що сполучення обмежать з 21 листопада. Згодом Побожи зазначив, що на кордоні у районі "Кузьниці" уже немає мігрантів.
"Начальник прикордонної служби Білорусі у відповідь на листа повідомив, що в районі перетину в Кузниці більше немає небезпечних мігрантів, більшість з них розгорнули в логістичному центрі, а решта полетять до Іраку. Наші служби це підтверджують", - зазначив представник польського відомства.
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