Мігранти на кордоні з Польщею залишили табір і перебувають у логістичному центрі неподалік

Про це повідомили білоруські та польські прикордонники.



За твердженням білоруської прикордонної служби, люди перейшли до транспортно-логістичного центру через погану погоду. Прикордонники заявили, що мігрантам дають теплі речі, харчові продукти та предмети першої необхідності, а за потреби надають медичну допомогу.



Польські прикордонники підтвердили, що спецслужби Білорусі відправили мігрантів до транспортно-логістичного центру за кілька сотень метрів від кордону.

Нагадаємо, 18 листопада Польща заявила, що мігранти з Білорусі вночі намагалися прорвати кордон.

Білорусь заявила про виявлення COVID-19 серед мігрантів на кордоні з Польщею.