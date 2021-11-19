Мігранти на кордоні з Польщею залишили табір і перебувають у логістичному центрі неподалік
У п'ятницю, 18 листопада, мігранти на білорусько-польському кордоні залишили табір, розташований публизу пунктів пропуску "Брузгі" та "Кузніца"
Про це повідомили білоруські та польські прикордонники.
За твердженням білоруської прикордонної служби, люди перейшли до транспортно-логістичного центру через погану погоду. Прикордонники заявили, що мігрантам дають теплі речі, харчові продукти та предмети першої необхідності, а за потреби надають медичну допомогу.
Польські прикордонники підтвердили, що спецслужби Білорусі відправили мігрантів до транспортно-логістичного центру за кілька сотень метрів від кордону.
- Нагадаємо, 18 листопада Польща заявила, що мігранти з Білорусі вночі намагалися прорвати кордон.
- Білорусь заявила про виявлення COVID-19 серед мігрантів на кордоні з Польщею.
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