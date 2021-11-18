Польща заявила, що мігранти з Білорусі вночі намагалися прорвати кордон: затримано близько сотні людей

Про це повідомляє у Twitter міністерство оборони Польщі.



Спробу прориву було здійснено поблизу польського села Дубичі Церковні.



Міноборони Польщі стверджує, що мігрантів підштовхнули до атаки білоруські силовики.



"Спершу білоруські служби провели розвідку. Найімовірніше, вони пошкодили паркан. Потім білоруси змусили мігрантів кидати каміння в польських солдатів, щоб відволікти їх. Спроба перетнути кордон відбулася за кілька сотень метрів далі", - розповіли у Міноборони Польщі.

Dziś w nocy doszło do inspirowanej przez Białorusinów próby nielegalnego przekroczenia granicy w Dubiczach Cerkiewnych. Grupa około 100 migrantów została zatrzymana przez polskie służby. pic.twitter.com/U5euWpufiL — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 18, 2021

Нагадаємо, 17 листопада прикордонники Польщі повідомили, що мігранти почали покидати табір на КПП "Брузгі".

Станом на 18 листопада на білорусько-польському кордоні перебуває близько тисячі мігрантів, які встановили новий табір.

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