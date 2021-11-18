Польща заявила, що мігранти з Білорусі вночі намагалися прорвати кордон: затримано близько сотні людей
У ніч на 18 листопада мігранти з Білорусі спробували прорватися через кордон до Польщі, у зв'язку з чим польські правоохоронці затримали близько 100 правопорушників
Про це повідомляє у Twitter міністерство оборони Польщі.
Спробу прориву було здійснено поблизу польського села Дубичі Церковні.
Міноборони Польщі стверджує, що мігрантів підштовхнули до атаки білоруські силовики.
"Спершу білоруські служби провели розвідку. Найімовірніше, вони пошкодили паркан. Потім білоруси змусили мігрантів кидати каміння в польських солдатів, щоб відволікти їх. Спроба перетнути кордон відбулася за кілька сотень метрів далі", - розповіли у Міноборони Польщі.
- Нагадаємо, 17 листопада прикордонники Польщі повідомили, що мігранти почали покидати табір на КПП "Брузгі".
- Станом на 18 листопада на білорусько-польському кордоні перебуває близько тисячі мігрантів, які встановили новий табір.
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