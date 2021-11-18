Мігранти з Білорусі створили новий табір біля пункту пропуску, - польські прикордонники

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.



"З білоруського боку біля прикордонного пункту Брузгі група іноземців перебуває в новому таборі. У старому, за кількасот метрів далі, також залишаються люди", - зазначають у повідомленні.



За інформацією польських прикордонників, на білорусько-польському кордоні перебуває близько тисячі мігрантів. Решту людей забрали співробітники білоруської прикордонної служби.

Нагадаємо, 17 листопада прикордонники Польщі повідомили, що мігранти почали покидати табір на КПП "Брузгі".

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