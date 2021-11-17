Мігранти почали покидати табір на КПП "Брузгі": у МВС Польщі заявили, що Лукашенко "програв цю битву"
17 листопада прикордонна служба Польщі повідомила, що табір мігрантів на кордоні Білорусі спорожнів і вони залишають КПП "Брузгі" у супроводі білоруських силовиків
Про це передає прикордонна служба Польщі.
Прикордонники розповіли, що мігранти зібрали намети та виїхали зі стихійного табору неподалік від польського кордону, де перебували протягом останнього тижня.
Польська сторона також зазначає, що Олександр Лукашенко направив автобуси до кордону, які заберуть мігрантів. Невідомо, куди саме вони прямують.
Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Вонсік в ефірі TV Republika заявив, що "Лукашенко програв цю прикордонну битву".
Також віце-міністр заявив, що політкоректність Європи та засудження елітами польських методів сприяє режиму Лукашенка.
- Учора, 16 листопада група мігрантів намагалася прорватися через кордон між Польщею і Білоруссю, внаслідок чого постраждали 9 польських поліцейських.
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