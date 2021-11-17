Мігранти почали покидати табір на КПП "Брузгі": у МВС Польщі заявили, що Лукашенко "програв цю битву"

Про це передає прикордонна служба Польщі.



Прикордонники розповіли, що мігранти зібрали намети та виїхали зі стихійного табору неподалік від польського кордону, де перебували протягом останнього тижня.



Польська сторона також зазначає, що Олександр Лукашенко направив автобуси до кордону, які заберуть мігрантів. Невідомо, куди саме вони прямують.



Учора, 16 листопада група мігрантів намагалася прорватися через кордон між Польщею і Білоруссю, внаслідок чого постраждали 9 польських поліцейських.