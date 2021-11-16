Група мігрантів з Білорусі штурмує польський кордон у районі Кузниці

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі у Twitter.



“Кузниця: мігранти напали з камінням на наших солдатів та офіцерів і намагаються знищити загородження і потрапити до Польщі. Наші служби застосували сльозогінний газ, щоб придушити агресію мігрантів”, - йдеться у дописі.

Нагадаємо, станом на 15 листопада, на білорусько-польському кордоні знаходилось близько 3,5 тис. мігрантів. У супроводі білоруських силовиків мігранти перемістилися до прикордонного переходу "Брузгі-Кузніца". Польські військові чули постріли з білоруського боку, мігранти знесли частину огорожі.

З польського боку військові поливають мігрантів водою та застосовують проти них сльозогінний газ.У міністерстві оборони Польщі заявили, що білоруські спецслужби роздали мігрантам шумові гранати, якими ті закидали поляків.Над пунктом пропуску літають польські військові гелікоптери, а також озвучується повідомлення арабською та англійською мовою про те, що проникнення на територію Польщі є незаконним.