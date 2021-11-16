Група мігрантів з Білорусі штурмує польський кордон у районі Кузниці
У районі пункту пропуску “Брузги-Кузниця” на польсько-білоруському кордоні відбувається спроба силового прориву кордону мігрантами
Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі у Twitter.
“Кузниця: мігранти напали з камінням на наших солдатів та офіцерів і намагаються знищити загородження і потрапити до Польщі. Наші служби застосували сльозогінний газ, щоб придушити агресію мігрантів”, - йдеться у дописі.
- Нагадаємо, станом на 15 листопада, на білорусько-польському кордоні знаходилось близько 3,5 тис. мігрантів. У супроводі білоруських силовиків мігранти перемістилися до прикордонного переходу "Брузгі-Кузніца". Польські військові чули постріли з білоруського боку, мігранти знесли частину огорожі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.28
Купівля 26.28Продаж 26.52
-
EUR
Купівля 29.84Продаж 30.25
- Актуальне
- Важливе