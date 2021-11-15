Ситуація на кордоні Польщі з Білоруссю: мігранти перемістилися із тимчасового табору до КПП "Кузніца", лунають постріли
Станом на 15 листопада на білорусько-польському кордоні знаходиться близько 3,5 тис. мігрантів. Міноборони Польщі повідомляє, що зі сторони Білорусі лунають постріли
Про це повідомляє Міністерство оборони Польщі.
У понеділок 15 листопада Польща повідомила, що стихійний табір, який мігранти розбили напередодні, спорожнів. Мігранти у супроводі білоруських силовиків перемістилися до прикордонного переходу "Брузгі-Кузніца".
Міноборони Польщі також повідомляє, що з білоруського боку чути постріли, а мігранти вже знесли частину огорожі. Представники Польщі готуються до нових спроб прориву кордону. Кількість біженців вони оцінюють в 3,5 тис осіб.
- Нагадаємо, у суботу 13 листопада на кордоні з Білоруссю загинув від кулі польський військовий.
- У неділю 14 листопада повідомлялося, що на кордоні готується нова масова спроба прориву металевих загороджень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.19
Купівля 26.19Продаж 26.44
-
EUR
Купівля 29.88Продаж 30.31
- Актуальне
- Важливе