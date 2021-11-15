Ситуація на кордоні Польщі з Білоруссю: мігранти перемістилися із тимчасового табору до КПП "Кузніца", лунають постріли

Про це повідомляє Міністерство оборони Польщі.



У понеділок 15 листопада Польща повідомила, що стихійний табір, який мігранти розбили напередодні, спорожнів. Мігранти у супроводі білоруських силовиків перемістилися до прикордонного переходу "Брузгі-Кузніца".



Нагадаємо, у суботу 13 листопада на кордоні з Білоруссю загинув від кулі польський військовий.

У неділю 14 листопада повідомлялося, що на кордоні готується нова масова спроба прориву металевих загороджень.

Також опубліковано відео, як колона мігрантів покидає табір разом із білоруськими військовими.Міноборони Польщі також повідомляє, що з білоруського боку чути постріли, а мігранти вже знесли частину огорожі. Представники Польщі готуються до нових спроб прориву кордону. Кількість біженців вони оцінюють в 3,5 тис осіб.