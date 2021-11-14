На кордоні з Білоруссю загинув від кулі польський військовий
На державному кордоні Польщі з Білоруссю внаслідок нещасного випадку в суботу, 13 листопада 2021 року, обірвалося життя польського військовослужбовця. Інформацію підтверджено офіційно
Як наголошується, у чоловіка спрацювала службова зброя, передає Еспресо.TV.
При цьому він не мав безпосереднього контаку з мігрантами, хоча й перебував зі своїм підрозділом на завданні поблизу кордону з Білоруссю, куди зараз стягує сили командування Польського війська.
Загиблим є боєць 17-тої Великопольської механізованої бригади 11-тої Любуської бронекавалерійської дивізія імені короля Яна III Собеського.
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"За попередніми висновками, вистрілила бойова зброї, що спричинило смерть військовослужбовця. Інших осіб це не стосувалося", - йдеться у повідомленні від дивізії.
"Військовий не виконував завдань безпосередньо на лінії польсько-білоруського кордону. Його делегували служити на кордоні трохи більше тижня тому. З моменту призначення (у цей район - ред.) він не мав контакту з мігрантами", - наголошує дивізійне командування.
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Сім’ю загиблого бійця вже сповістили. З ними працює психолог.
Слідство проводить військова жандармерія у співпраці з прокуратурою міста Білостока, що на сході Польщі.
- Нагадаємо, польська сторона заявляє про видачу мігрантам білоруськими силовиками холодної зброї та балончиків зі сльозогінним газом, які ті застосовували їх проти військових Польщі.
- При цьому є численні фото- й відеопідтвердження активної участі білоруських офіцерів та рядових як у супроводі мігрантів, так і в безпосередньому керівництві їхніми діями на кордоні з Республікою Польща, де вони допомагають їм розбирати загорожі й прориватися до ЄС.
- Також Лукашенко ставитиме на кордоні військові намети.
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