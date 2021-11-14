На кордоні з Білоруссю загинув від кулі польський військовий

Як наголошується, у чоловіка спрацювала службова зброя, передає Еспресо.TV.



При цьому він не мав безпосереднього контаку з мігрантами, хоча й перебував зі своїм підрозділом на завданні поблизу кордону з Білоруссю, куди зараз стягує сили командування Польського війська.



Загиблим є боєць 17-тої Великопольської механізованої бригади 11-тої Любуської бронекавалерійської дивізія імені короля Яна III Собеського.



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"За попередніми висновками, вистрілила бойова зброї, що спричинило смерть військовослужбовця. Інших осіб це не стосувалося", - йдеться у повідомленні від дивізії.



"Військовий не виконував завдань безпосередньо на лінії польсько-білоруського кордону. Його делегували служити на кордоні трохи більше тижня тому. З моменту призначення (у цей район - ред.) він не мав контакту з мігрантами", - наголошує дивізійне командування.



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Сім’ю загиблого бійця вже сповістили. З ними працює психолог.



Слідство проводить військова жандармерія у співпраці з прокуратурою міста Білостока, що на сході Польщі.

Нагадаємо, польська сторона заявляє про видачу мігрантам білоруськими силовиками холодної зброї та балончиків зі сльозогінним газом, які ті застосовували їх проти військових Польщі.

При цьому є численні фото- й відеопідтвердження активної участі білоруських офіцерів та рядових як у супроводі мігрантів, так і в безпосередньому керівництві їхніми діями на кордоні з Республікою Польща, де вони допомагають їм розбирати загорожі й прориватися до ЄС.

Також Лукашенко ставитиме на кордоні військові намети.



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