Білоруські військові дають мігрантам балончики з газом і розбирають загорожу на кордоні з ЄС, - польські прикордонники

Йдеться про події у ніч з 12 на 13 листопада 2021 року. Подробиці наводить Еспресо.TV.



"Білоруси забезпечили іноземців сльозогінним газом, який було застосовано в напрямку польських служб", - повідомляється в твіттері польських прикордонників.



Самі ж біженці з Близького Сходу пишуть у своїх чатах, що білоруські силовики видають їм і холодну зброю.



"Уночі в районі Черемхи білоруські солдати почали прибирати тимчасову прикордонну загорожу - вони видаляли стовпи, зрізали за допомогою спецтехніки колючий дріт. Співробітники польських служб були засліплені лазерним промінням і світлом стробоскопів", - звертає увагу польська сторона

"Поруч група приблизно зі 100 мігрантів очікувала можливості незаконного перетину кордону. Цій та іншим спробам нелегального перетину польсько-білоруського кордону ми запобігли", - кажуть поляки.

Нагадаємо, Польща готова припинити залізничне сполучення з Лукашенковою Білоруссю.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb