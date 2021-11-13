Білоруські військові дають мігрантам балончики з газом і розбирають загорожу на кордоні з ЄС, - польські прикордонники
Прикордонна охорона Польщі (Straż Graniczna) заявляє про безпосередню причетність білоруської армії Олександра Лукашенка до провокацій на кордоні з Польщею, що є частиною зовнішнього периметру ЄС на сході
Йдеться про події у ніч з 12 на 13 листопада 2021 року. Подробиці наводить Еспресо.TV.
"Білоруси забезпечили іноземців сльозогінним газом, який було застосовано в напрямку польських служб", - повідомляється в твіттері польських прикордонників.
Самі ж біженці з Близького Сходу пишуть у своїх чатах, що білоруські силовики видають їм і холодну зброю.
"Уночі в районі Черемхи білоруські солдати почали прибирати тимчасову прикордонну загорожу - вони видаляли стовпи, зрізали за допомогою спецтехніки колючий дріт. Співробітники польських служб були засліплені лазерним промінням і світлом стробоскопів", - звертає увагу польська сторона
"Поруч група приблизно зі 100 мігрантів очікувала можливості незаконного перетину кордону. Цій та іншим спробам нелегального перетину польсько-білоруського кордону ми запобігли", - кажуть поляки.
- Нагадаємо, Польща готова припинити залізничне сполучення з Лукашенковою Білоруссю.
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