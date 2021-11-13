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Польща готова припинити залізничне сполучення з Лукашенковою Білоруссю

13 листопада, 2021 субота
11:56
Світ

Республіка Польща розглядає можливість закриття залізничного руху на кордоні із Білоруссю

Про це заявив глава МВС Польщі Маріуш Каміньський, інформує Еспресо.TV.

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За його словами, у Варшаві вважають, що Білорусь є організатором міграційної кризи на кордоні, і Польща має багато варіантів впливу на Мінськ.

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"Вони чудово знають, що ми можемо закрити нові переходи, зокрема залізничний рух", - наводить слова міністра білорусье опозиційне видання Zerkalo, де працюють журналіста із забороненого цензурою порталу TUT.by.

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Нагадаємо, з 9 листопада у зв'язку із ситуацією на білорусько-польському кордоні Польща призупинила рух у пункті пропуску "Кузня". Найближчий пункт пропуску на білорусько-польському кордоні - "Берестовиця" (сумежний польський - "Бобровники").

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Польща
Білорусь
кордон з Польщею
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