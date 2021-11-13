Польща готова припинити залізничне сполучення з Лукашенковою Білоруссю
Республіка Польща розглядає можливість закриття залізничного руху на кордоні із Білоруссю
Про це заявив глава МВС Польщі Маріуш Каміньський, інформує Еспресо.TV.
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За його словами, у Варшаві вважають, що Білорусь є організатором міграційної кризи на кордоні, і Польща має багато варіантів впливу на Мінськ.
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"Вони чудово знають, що ми можемо закрити нові переходи, зокрема залізничний рух", - наводить слова міністра білорусье опозиційне видання Zerkalo, де працюють журналіста із забороненого цензурою порталу TUT.by.
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Нагадаємо, з 9 листопада у зв'язку із ситуацією на білорусько-польському кордоні Польща призупинила рух у пункті пропуску "Кузня". Найближчий пункт пропуску на білорусько-польському кордоні - "Берестовиця" (сумежний польський - "Бобровники").
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