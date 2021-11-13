Лукашенко ставить військові намети на польському кордоні
Самопроголошений правитель Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився облаштувати побут біженців з країн Близького Сходу, що стихійно селяться на білорусько-польському кордоні й намагаються прорватися до Євросоюзу
Про це він заявив на нараді із керівниками підконтрольних йому силових відомств, розповідає Еспресо.TV.
На кордоні з Польщею ставитимуть військові намети. Офіційно - для збору й розподілу гуманітарної допомоги, а також продуктових наборів.
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"Сьогодні з самого ранку від "президента" надійшла команда: військові організують намети, де збиратиметься разом вся допомога, що надходить.
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Там будуть годувати дітей і рівномірно розподіляти допомогу серед інших біженців", - повідомляє в суботу, 13 листопада 2021 року, ТГ-канал Пул першого, який веде пресслужба Лукашенка.
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"Відповідальні вже стали до виконання завдання", - зазначили у Лукашенка.
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