Білоруські силовики видають мігрантам ножі, аби ті нападали на прикордонників з Польщі, - ЗМІ
За інформацією мігрантських чатів та телеграм-каналів, які ведуть вихідці з країн Близького Сходу, міліція Білорусі видала мігрантам ножі та іншу зброю та змушує їх атакувати польських прикордонників
Ті, хто відмовився, були побиті силовиками Олександра Лукашенка, розповідає Еспресо.TV із посиланням на білоруське інформаційне видання Хартыя'97.
"Мої друзі в лісах тепер сказали мені, що міліція Білорусі дала їм ножі та іншу зброю і змушує нас нападати на Польщу.
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Вони кажуть, що не хочуть це робити, що вони іммігранти, а не бунтівники.
У відповідь білоруська міліція побила їх", - зазначається в одному з таких повідомлень.
- Нагадаємо, що 8 листопада режим Лукашенка влаштував масштабну провокацію на польському кордоні. Тисячі мігрантів під контролем білоруських спецслужб штурмували кордон Польщі.
- Польська сторона повідомляє, що у наступних штурмах кордону можуть брати участь до 10 тисяч нелегалів.
- Крім того, Мінськ став скеровувати ці людські маси на кордон з Україною.
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