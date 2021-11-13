Білоруські силовики видають мігрантам ножі, аби ті нападали на прикордонників з Польщі, - ЗМІ

Ті, хто відмовився, були побиті силовиками Олександра Лукашенка, розповідає Еспресо.TV із посиланням на білоруське інформаційне видання Хартыя'97.



"Мої друзі в лісах тепер сказали мені, що міліція Білорусі дала їм ножі та іншу зброю і змушує нас нападати на Польщу.



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Вони кажуть, що не хочуть це робити, що вони іммігранти, а не бунтівники.



У відповідь білоруська міліція побила їх", - зазначається в одному з таких повідомлень.

Нагадаємо, що 8 листопада режим Лукашенка влаштував масштабну провокацію на польському кордоні. Тисячі мігрантів під контролем білоруських спецслужб штурмували кордон Польщі.

Польська сторона повідомляє, що у наступних штурмах кордону можуть брати участь до 10 тисяч нелегалів.

Крім того, Мінськ став скеровувати ці людські маси на кордон з Україною.