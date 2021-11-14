Готується черговий штурм кордону. Прибули озброєні білоруські вояки, мігрантів інструктують, - прикордоннники Польщі

Про це одночасно повідомляють офіційні органи влади Польщі, соцмережі (зокрема, телеграм-канали, що безпосередньо ведуться мігранатами) і незалежні білоруські медіа, передає Еспресо.TV.



Біженцям з Азії роздаються інструкції та сльозлогінний газ у балончиках.



При цьому військові намети, встановлені режимом Лукашенка нібито для постачання їжі та розподілу теплого одягу, згорнуто.



Також балоруські вантажівки привезли у кількатисячний табір мігрантів довгі, попередньо обтесані колоди дерев, що можуть використовуватися як для багать, так і для повалення польської огорожі під час проб прориву кордону.



Польська сторона також помітила прибуття знімальної групи з державного білоруського ТБ.





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