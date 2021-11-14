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Готується черговий штурм кордону. Прибули озброєні білоруські вояки, мігрантів інструктують, - прикордоннники Польщі

14 листопада, 2021 неділя
14:30
Світ

Станом на день неділі, 14 листопада 2021 року, на ділянці польсько-білоруського кордону поблизу села Кузниця Білостоцька Підляського воєводства Республіки Польщі зі стороні Білорусі серйозно готується нова масована спроба прориву металевих загороджень

Про це одночасно повідомляють офіційні органи влади Польщі, соцмережі (зокрема, телеграм-канали, що безпосередньо ведуться мігранатами) і незалежні білоруські медіа, передає Еспресо.TV.

Біженцям з Азії роздаються інструкції та сльозлогінний газ у балончиках.

При цьому військові намети, встановлені режимом Лукашенка нібито для постачання їжі та розподілу теплого одягу, згорнуто.

Також балоруські вантажівки привезли у кількатисячний табір мігрантів довгі, попередньо обтесані колоди дерев, що можуть використовуватися як для багать, так і для повалення польської огорожі під час проб прориву кордону.

Польська сторона також помітила прибуття знімальної групи з державного білоруського ТБ.


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14 листопада
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