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Білорусь заявила про виявлення COVID-19 серед мігрантів на кордоні з Польщею

18 листопада, 2021 четвер
14:12
Світ

У четвер, 18 листопада, Білорусь заявила про перший випадок COVID-19 серед мігрантів на кордоні з Польщею та про наміри вакцинувати їх

Про виявлення коронавірусу повідомив заступник голови Гродненського облвиконкома Віктор Пранюк, передає БелТа.

За словами чиновника, влада Білорусі планує організувати пункт для вакцинації біженців у транспортно-логістичному центрі.

До цього центру з табору мігрантів прибуло вже близько 400 осіб. Людей планують щепити китайською вакциною.

Мігранта, у якого виявили COVID-19, госпіталізовано.

Нагадаємо, станом на 18 листопада на білорусько-польському кордоні перебуває близько тисячі людей. Мігранти покинули табір біля КПП "Брузгі" та встановили новий.

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