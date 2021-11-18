Білорусь заявила про виявлення COVID-19 серед мігрантів на кордоні з Польщею

Про виявлення коронавірусу повідомив заступник голови Гродненського облвиконкома Віктор Пранюк, передає БелТа.



За словами чиновника, влада Білорусі планує організувати пункт для вакцинації біженців у транспортно-логістичному центрі.



До цього центру з табору мігрантів прибуло вже близько 400 осіб. Людей планують щепити китайською вакциною.



Мігранта, у якого виявили COVID-19, госпіталізовано.

Нагадаємо, станом на 18 листопада на білорусько-польському кордоні перебуває близько тисячі людей. Мігранти покинули табір біля КПП "Брузгі" та встановили новий.