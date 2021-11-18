Білорусь заявила про виявлення COVID-19 серед мігрантів на кордоні з Польщею
У четвер, 18 листопада, Білорусь заявила про перший випадок COVID-19 серед мігрантів на кордоні з Польщею та про наміри вакцинувати їх
Про виявлення коронавірусу повідомив заступник голови Гродненського облвиконкома Віктор Пранюк, передає БелТа.
За словами чиновника, влада Білорусі планує організувати пункт для вакцинації біженців у транспортно-логістичному центрі.
До цього центру з табору мігрантів прибуло вже близько 400 осіб. Людей планують щепити китайською вакциною.
Мігранта, у якого виявили COVID-19, госпіталізовано.
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