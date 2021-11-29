"Буде інспірований конфлікт": Білорусь, яка керується з Москви, є найбільшою загрозою для України, - Ар'єв

Про це заявив народний депутат Володимир Ар'єв у програмі "Великий ефір Василя Зими" на Еспресо.TV.



"Загрозу становить, перш за все Путін, тому шо без нього Білорусь би не становила загрозу. Але минулого року, коли Лукашенко уже остаточно став нелегітимним президентом, легітимність надав йому саме Путін. Це тепер лялька на руках ляльковода президента РФ. Путін - не військовий полководець, він КДБшник. Вони завжди діяли чужими руками", - сказав він,



Він нагадав, що президент РФ Володимир Путін казав, що на Донбасі ніби воюють шахтарі перевдягнені у військову форму, яку можна купити у будь-якому воєнторзі і зброєю там само.



"Зараз, я думаю, буде інспірований конфлікт між Білоруссю і Україною. З огляду на те, що диктатор Лукашенко став маріонеткою, він зробить все, що йому скажуть, накажуть і як йому опишуть. У мене нема сумніву, що для Білорусь, яка керується з Москви, є найбільшою загрозою", - заявив Ар'єв.



Нардеп додав, що владі треба було б зміцнювати кордон з Білорусю та розгортати військові формування.



"Не важко зрозуміти, що у разі продовження гібридної війни, бо Путіну ще потрібно на Захід продавати свої вуглеводні, то саме руками Лукашенка, якому нема чого втрачати, може бути атака на Україну. І я розцінюю цей варіант, як дуже і дуже високий", - підсумував Ар'єв.





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