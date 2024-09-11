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Анонс

31-й Lviv BookForum оголошує кураторську програму фестивалю

Ярослава Наумова
11 вересня, 2024 середа
19:48
Культура Lviv Book Forum

31-й Lviv BookForum відбудеться у Львові 3-6 жовтня у Львові. У фестивалі візьмуть участь представники 18 країн: Болгарії, Бразилії, Великої  Британії, Ізраїлю, Індії, Ірландії, Канади, Мексики, Нігерії, Нідерландів, Німеччини, Нової Зеландії, Польщі, Сербії, США, України, Фінляндії, Хорватії

Зміст

Lviv BookForum вже 31 рік поспіль збирає на одному майданчику українських та іноземних авторів та інтелектуалів. Цього року подія повертається з фокусною темою "Сила спільнодії".

Еспресо -  генеральний медіапартнер події.

Протягом фестивалю анонсовані дискусії за участі Лауреата Букерівської премії Салмана Рушді, лауреатки Пулітцерівської премії та Оскара Василіси Степаненко, Дослідниці постколоніальних процесів з Індії Ґаятрі Співак, головного редактора Нью-Йоркера Девіда Рімніка, письменника та військовослужбовця Артема Чеха, феміністки, дослідниці творчості Сімони де Бувар з Бразилії Джаміли Ріб’єро, письменниці та перекладачки Софії Андрухович, автора бестселера про дітей, які намагаються бути ніжнішими ніж їх батьки, Бова Б’єрга, філософа Вахтанґа Кебуладзе, журналістки-рослідувачки з Мексики Лідії Качо.

"Цьогорічний фестиваль ми організовуємо попри великі перешкоди, але завдяки підтримці партнерів та донорів ми маємо можливість відбуватися цього жовтня у Львові. Цьогорічна програма сфокусована за участі авторів та авторок з Африки, Європи, Північної та Латинської Америки. Спікери з усього світу продовжуватимуть засвідчувати підтримку України та розповідатимуть про війну Росії проти України. Антиколоніальні процеси, активізм, висвітлення воєнних злочинів, — це ті теми, які зачіпатимемо в цьому році". - розповідає програма директорка Lviv BookForum Софія Челяк

Програма міститиме близько 150 подій: 30 подій кураторської програми BookForum, яка відбуватиметься у гібридному форматі, 120 подій від видавництв та партнерів, які відбуватимуться у середмісті Львова. 

Переглянути всю програму можна на сайті BookForum:  https://bookforum.ua/events 

Також традиційно BookForum готує для наймолодших відвідувачів спеціальну дитячу програму, а також Ніч поезії.

"Російська війна є імперською, а культура – частина цього колоніального завоювання. Україна стикається з тим, що Росія століттями намагається привласнити її культуру і докладає нескінченних зусиль, щоб знищити українську культуру та мову. Війна, що триває, є лише частиною цієї історії. Долучаючись до Lviv BookForum, ми допомагаємо людям за межами України дізнаватися більше про це. Я маю за честь бути частиною цього процесу", — коментує свою участь у фестивалі фінська письменниця Софі Оксанен.

Події наживо відбудуться у Львові, у Пороховій вежі та на локаціях партнерів. Онлайн-трансляції українською можна буде переглянути на YouTube BookForum, а також на каналах генеральних медіапартнерів.

Англійською мовою з іспанськими, французькими та німецькими субтитрами можна буде долучитись до трансляції на Vimeo-каналі HAY Festival.

31-й Міжнародний літературний фестиваль Lviv BookForum відбувається за підтримки Open Society Foundations, Міжнародного фонду "Відродження", Посольства Королівства Нідерландів в Україні, а також Львівської міської ради.

Теги:
Суспільство
культура Львів
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