31-й Lviv BookForum оголошує кураторську програму фестивалю

Lviv BookForum вже 31 рік поспіль збирає на одному майданчику українських та іноземних авторів та інтелектуалів. Цього року подія повертається з фокусною темою "Сила спільнодії".

Еспресо - генеральний медіапартнер події.

Протягом фестивалю анонсовані дискусії за участі Лауреата Букерівської премії Салмана Рушді, лауреатки Пулітцерівської премії та Оскара Василіси Степаненко, Дослідниці постколоніальних процесів з Індії Ґаятрі Співак, головного редактора Нью-Йоркера Девіда Рімніка, письменника та військовослужбовця Артема Чеха, феміністки, дослідниці творчості Сімони де Бувар з Бразилії Джаміли Ріб’єро, письменниці та перекладачки Софії Андрухович, автора бестселера про дітей, які намагаються бути ніжнішими ніж їх батьки, Бова Б’єрга, філософа Вахтанґа Кебуладзе, журналістки-рослідувачки з Мексики Лідії Качо.

"Цьогорічний фестиваль ми організовуємо попри великі перешкоди, але завдяки підтримці партнерів та донорів ми маємо можливість відбуватися цього жовтня у Львові. Цьогорічна програма сфокусована за участі авторів та авторок з Африки, Європи, Північної та Латинської Америки. Спікери з усього світу продовжуватимуть засвідчувати підтримку України та розповідатимуть про війну Росії проти України. Антиколоніальні процеси, активізм, висвітлення воєнних злочинів, — це ті теми, які зачіпатимемо в цьому році". - розповідає програма директорка Lviv BookForum Софія Челяк

Програма міститиме близько 150 подій: 30 подій кураторської програми BookForum, яка відбуватиметься у гібридному форматі, 120 подій від видавництв та партнерів, які відбуватимуться у середмісті Львова.

Переглянути всю програму можна на сайті BookForum: https://bookforum.ua/events

Також традиційно BookForum готує для наймолодших відвідувачів спеціальну дитячу програму, а також Ніч поезії.

"Російська війна є імперською, а культура – частина цього колоніального завоювання. Україна стикається з тим, що Росія століттями намагається привласнити її культуру і докладає нескінченних зусиль, щоб знищити українську культуру та мову. Війна, що триває, є лише частиною цієї історії. Долучаючись до Lviv BookForum, ми допомагаємо людям за межами України дізнаватися більше про це. Я маю за честь бути частиною цього процесу", — коментує свою участь у фестивалі фінська письменниця Софі Оксанен.

Події наживо відбудуться у Львові, у Пороховій вежі та на локаціях партнерів. Онлайн-трансляції українською можна буде переглянути на YouTube BookForum, а також на каналах генеральних медіапартнерів.

Англійською мовою з іспанськими, французькими та німецькими субтитрами можна буде долучитись до трансляції на Vimeo-каналі HAY Festival.

31-й Міжнародний літературний фестиваль Lviv BookForum відбувається за підтримки Open Society Foundations, Міжнародного фонду "Відродження", Посольства Королівства Нідерландів в Україні, а також Львівської міської ради.