Актор Костянтин Темляк відмовився від кінопремії "Золота Дзиґа": яка причина

Про це йдеться в заяві актора, опублікованій на офіційній сторінці у Facebook фільму "БожеВільні".

"Я, Костянтин Темляк, прийняв рішення добровільно відмовитися від кінопремії "Золота Дзиґа"", - зазначив він.

Він пояснив свій вчинок тим, що навколо його імені "існує ситуація, що вимагає вирішення в особистому та юридичному порядку".

"Я вважаю некоректним у цей час залишати за собою нагороду, яка є символом і атрибутом публічного життя. Мій вибір - зосередитися на роботі та на чесному проходженні всіх необхідних процедур. Відмова від премії для мене є проявом поваги до кінематографічної спільноти, глядачів і самої відзнаки", - підсумував він.

Звинувачення у домашньому насильстві на адресу Костянтина Темляка

Українська фотографка Анастасія Соловйова 8 серпня звинуватила в домашньому насильстві, зокрема фізичному та психологічному, актора та військовослужбовця Костянтина Темляка.

Вона пояснила, що не могла розповісти свою історію чотири роки через "сором, через те, що він медійна людина з авторитетом, а в мене одна тисяча підписників та недостатня кількість доказів насильства, та через постійну боротьбу зі своєю тривогою, яка майже довела мене до суїциду".

"Костянтин Темляк — тиран, аб’юзер, маніпулятор, нарцис, залежна від алкоголю й наркотичних речовин "людина". "Чоловік", який неодноразово підіймав на мене руку (як виявилось згодом, не тільки на мене), звинувачував у зрадах, контролював, руйнував мою психіку, змушував сумніватися у своїй адекватності та реальності навколо, і кожен день ламав мене як особистість", — заявила Анастасія.

За її словами, вона регулярно зазнавала фізичного насильства з боку Темляка. Він її бив, контролював, принижував, звинувачував у тому, чого вона не робила, зраджував, а коли Анастасія хотіла розірвати стосунки, шантажував її самогубством.

Згодом вона дізналася, що інші колишні дівчата Темляка мали схожий досвід у стосунках із ним.

Після цього Темляк записав відео, в якому попросив вибачення і додав, що в нього було ще декілька "таких стосунків"

"Дуже ментально-нездорових стосунків. Я вибачався вже перед цими людьми — здається, ми знайшли порозуміння ще у минулому. Проте я хотів би ще раз щиро вибачитися за той досвід, який нам довелося пережити. В мене погано виходить брехати, тому я закінчу думкою, яка зараз живе в моєму серці. Мені неймовірно соромно за те, якою людиною як партнер я був у минулому", - підкреслив актор.