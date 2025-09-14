Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Культура Актор Костянтин Темляк відмовився від кінопремії "Золота Дзиґа": яка причина

Актор Костянтин Темляк відмовився від кінопремії "Золота Дзиґа": яка причина

Марія Науменко
14 вересня, 2025 неділя
19:18
Культура

У неділю, 14 вересня, український актор Костянтин Темляк оголосив, що відмовляється від отримання нагороди в номінації "Найкраща акторська робота" національної кінопремії "Золота Дзиґа"

Зміст

Про це йдеться в заяві актора, опублікованій на офіційній сторінці у Facebook фільму "БожеВільні".

"Я, Костянтин Темляк, прийняв рішення добровільно відмовитися від кінопремії "Золота Дзиґа"", - зазначив він.

Він пояснив свій вчинок тим, що навколо його імені "існує ситуація, що вимагає вирішення в особистому та юридичному порядку".

"Я вважаю некоректним у цей час залишати за собою нагороду, яка є символом і атрибутом публічного життя. Мій вибір - зосередитися на роботі та на чесному проходженні всіх необхідних процедур. Відмова від премії для мене є проявом поваги до кінематографічної спільноти, глядачів і самої відзнаки", - підсумував він.

Звинувачення у домашньому насильстві на адресу Костянтина Темляка

Українська фотографка Анастасія Соловйова 8 серпня звинуватила в домашньому насильстві, зокрема фізичному та психологічному, актора та військовослужбовця Костянтина Темляка.

Вона пояснила, що не могла розповісти свою історію чотири роки через "сором, через те, що він медійна людина з авторитетом, а в мене одна тисяча підписників та недостатня кількість доказів насильства, та через постійну боротьбу зі своєю тривогою, яка майже довела мене до суїциду".

"Костянтин Темляк — тиран, аб’юзер, маніпулятор, нарцис, залежна від алкоголю й наркотичних речовин "людина". "Чоловік", який неодноразово підіймав на мене руку (як виявилось згодом, не тільки на мене), звинувачував у зрадах, контролював, руйнував мою психіку, змушував сумніватися у своїй адекватності та реальності навколо, і кожен день ламав мене як особистість", — заявила Анастасія.

За її словами, вона регулярно зазнавала фізичного насильства з боку Темляка. Він її бив, контролював, принижував, звинувачував у тому, чого вона не робила, зраджував, а коли Анастасія хотіла розірвати стосунки, шантажував її самогубством.

Згодом вона дізналася, що інші колишні дівчата Темляка мали схожий досвід у стосунках із ним.

Після цього Темляк записав відео, в якому попросив вибачення і додав, що в нього було ще декілька "таких стосунків"

"Дуже ментально-нездорових стосунків. Я вибачався вже перед цими людьми — здається, ми знайшли порозуміння ще у минулому. Проте я хотів би ще раз щиро вибачитися за той досвід, який нам довелося пережити. В мене погано виходить брехати, тому я закінчу думкою, яка зараз живе в моєму серці. Мені неймовірно соромно за те, якою людиною як партнер я був у минулому", - підкреслив актор.

e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
14 вересня
19:58
Кароль Навроцький з військовими
Навроцький підписав секретний документ про перебування військ НАТО у Польщі
19:54
Ексклюзив
Рустем Умєров і Себастьян Лекорню
Новий прем'єр Лекорню є єдиним шансом Макрона врятувати свою політичну силу, - докторка філософії університету Лотарингії
19:42
Зеленський
Зеленський запропонував країнам-союзницям допомогу в навчанні для відбиття російських дронів
19:20
Ексклюзив
Україна Польща
Я завжди намагаюсь шукати те, що об'єднує українців і поляків, - волонтер Вантух
19:00
Інтерв’ю
Експосол Польщі в Україні Ціхоцький: Варшава має думати про проміжний статус між війною і миром
19:00
Оновлено
Ремонт пошкодженої вибухом колії на ділянці між Бояркою та Фастовом (Київщина)
Після нічних вибухів й пошкодження колії залізничний рух між Бояркою та Фастовом відновлено
18:54
У віці 46 років помер колишній чемпіон світу з боксу Рікі Гаттон
18:24
Огляд
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Вдруге за тиждень російські дрони залітають в країни НАТО: як реагує Захід
18:22
Протягом року щоденні витрати України на війну збільшилися зі $140 млн до $172 млн, - народна депутатка Підласа
18:21
Ексклюзив
Олег Саакян
На праймериз у США українське питання актуалізується, - політолог Саакян
18:07
Володимир Путін
Скільки ще проживе Путін і які сценарії завершення війни є імовірними після його смерті: говорить Олесь Доній
17:36
Оновлено
"Кривбас" - "Полісся" 0:1 (14.09.2025)
"Колос" розбив "Зорю", "Полісся" здолало "Кривбас": результати та розклад матчів 5-го туру УПЛ
17:35
Дональд Туск
Туск: польскі політики повинні зупинити створені Кремлем антиукраїнські настрої
17:30
Інтерв’ю
пастор Марк Бернс
Пастор і політик Бернс: Трамп покладе край вбивствам, війна завершиться
17:19
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 114 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
17:15
Ексклюзив
Лукаш Вантух
"Для мене ці люди просто дурні": волонтер з Польщі про тих, хто каже, що в Україні "немає війни"
17:08
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
РФ запустила по Україні "шахеди" вдень 14 вересня: в Ніжині - уражено два підприємства, в середмісті впали уламки
16:57
Огляд
Чортків і Сатанів
З Чорткова і Сатанова через Бабаї у Пекельне: українські населені пункти з містичними назвами
16:50
Умань під час Рош га-Шана
Відзавтра в Умані діятимуть посилені заходи безпеки і "сухий закон"
15:43
ракетний комплекс "Сапсан"
Коли в Україні розпочнуть серійне виробництво "Сапсанів" і "Фламінго": пояснення ексзаступника начальника Генштабу Романенка
15:13
Володимир Миколаєнко до та після російськго полону
Ексмер Херсона Миколаєнко: наприкінці лютого 2022 року з міста втекли усі силовики, лишалися тільки патрульні
14:28
на фото Трипільська ТЕС
"Відновлювальні роботи зійшли нанівець": нардеп Нагорняк про влучання 19 "шахедів" у Трипільську ТЕС
13:53
Предстоятель УГКЦ Святослав про зрізаний хрест у польській Легниці: наміром злочинців було принизити сумління віруючих, познущатися з нас усіх
13:42
Румунія, прапор Румунії
Міністр оборони Румунії: ми не збивали російський дрон, тому що він повернувся до України
13:19
"Посіпака країни-терористки". Чоловіча збірна з пляжного волейболу відмовилася грати з Білоруссю
13:18
Ексклюзив
горить рязань
Експерт Закревський назвав два обʼєкти РФ, знищення яких викличе у ворога кризу з вибухівкою через 2-3 місяці
12:58
російська армія, мобілізація
Росіяни окупували Темирівку на Запоріжжі та відступили на Сумщині, - DeepState
12:45
Огляд
Танк PT-91 Twardy 117-ї окремої механізованої бригади
Витримує пряме влучання ракети й знищує росіян з філігранною точністю: польський танк PT-91 Twardy та його особливості
12:22
Огляд
світ, міжнародний огляд
Підбадьорений самітами на Алясці та в Китаї, Путін діє проти Європи та України, у Польщі на військові навчання записалась рекордна кількість добровольців. Акценти світових ЗМІ 14 вересня
11:59
Фільми про Білий дім
Адміністрація Трампа просить у Конгресу $58 млн на безпеку чиновників після вбивства Кірка, - Bloomberg
11:50
Ексклюзив
Ізраїль, Катар
Лідерів ХАМАСу не було в будівлі під час атаки Ізраїлю в Катарі, - журналістка Глаз
11:25
Інтерв’ю
Блог Андрія Любки
Андрій Любка: "Атаки дронами по Польщі стали приводом для розколів у Європі"
09:23
ППО
Сили оборони вночі ліквідували 52 ворожих безпілотники
09:19
Оновлено
Сили оборони уразили один із найбільших нафтопереробних заводів Росії в Ленінградській області
09:13
Сауь Альварес і Теренс Кроуфорд (ліворуч)
Кроуфорд переміг Канело й став першим в історії абсолютним чемпіоном в трьох дивізіонах
08:21
Атеш заявив про диверсію на залізниці в Карачаєво-Черкеській Республіці РФ
08:13
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулось 184 бої: з них 52 - на Покровському напрямку
08:06
Оновлено
вибух, ракетна атака
Унаслідок вибуху на залізниці в Орловській області загинули троє росгвардійців, затримується рух поїздів
07:44
Блокування інтернет
FT: удари українських дронів по Росії спричинили масштабні перебої інтернету
07:16
ВМС уразили в Криму комунікаційний вузол Чорноморського флоту Росії
