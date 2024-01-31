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Alyona Alyona відреагувала на образи від Іванова і Петрова щодо її зовнішності

31 січня, 2024 середа
11:54
Культура Alyona Alyona

Популярна реп-виконавиця Alyona Alyona заявила, що їй соромно, що ведучі каналу "Ісландія" Сергій Іванов та Володимир Петров пліткують та проявляють мізогінію

Про це вона написала в Instagram.

Українська реперка Alyona Alyona також відреагувала на образи і приниження, які висловили ведучі каналу "Ісландія" блогер Сергій Іванов та політтехнолог Володимир Петров, обговорюючи зовнішність жінок. Чоловіки принизили інтервʼюєрку Аліну Доротюк та реперку Alyona Alyona.

Музикантка наголосила, що медійникам має бути соромно.

"Замість того, щоб приносити реальну допомогу Україні тут і тепер, обговорювати нагальні питання, спрямовувати людей на єднання, правильні думки, вони просто сидять і перемивають кістки жінкам. Яка страшна, яка ні. Яку би посадив собі на ручки, а яку ні. Включно з викривленням фактів та інформації", - написала реперка.

Alyona Alyona зазначила, що не хоче ігнорувати інцидент, адже Іванов і Петров згадали "журналістку і блогерку, які підіймали тему важливості репостів зборів". 

"Мені соромно не те що це бачити й чути, а й соромно, що це є в інфопросторі. Я би хотіла, аби всі люди зараз спрямовували свою діяльність не на пліткування, мізогінію у 21 столітті, а на реальну допомогу державі, суспільству і ЗСУ", - наголосила вона.

Артистка зауважила, що не закликає до хейту чи цькування.

"Але я буду вдячна людям, якщо вони нагадають цим двом дорослим чоловікам про те, що зараз набагато важливіше єднатися і підтримувати одне одного, а не розпускати плітки чи викривляти факти. А ще гірше просто сидіти в ефірі і обсмоктувати жінок", - додала Alyona Alyona.

Реакцію реп-виконавиці спричинив не лише останній випуск програми Іванова і Петрова, а й слова, сказані Петровим раніше. Тоді він назвав її "тупою хабалкою, а не лідеркою думок".

Раніше інтервʼюєрка Аліна Доротюк прокоментувала слова чоловіків, назвавши їх "легалізацією шеймінгу жінок".
 

Теги:
музика
Шоу-бізнес
скандал
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