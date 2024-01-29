Петров та Іванов публічно принизили ведучу Аліну Доротюк за її зовнішність
Ведучі каналу "Ісландія" Сергій Іванов та Володимир Петров обговорили зовнішність інтервʼюєрки Аліни Доротюк, ведуча назвала це легалізацією шеймінгу жінок
Про це вона написала в Instagram.
Авторка YouTube-каналу, інтервʼюєрка Аліна Доротюк поділилась відео, на якому блогери та ведучі каналу "Ісландія" Сергій Іванов та Володимир Петров обговорюють її інтервʼю з блогеркою "Людою з Голлівуду", зокрема зовнішність жінок.
- Я так розумію, що оця ведуча (весь час забуваю, як її звати), вона от тупо спеціалізується по тупих візаві.
- А це ж старий прикол "знайди подружку страшніше, ніж ти". Це ж стара жіноча хитрість.
- Ну, давай відверто, у цьому випадку це важко буде зробити. Але те, що вона старається, треба визнати, і заохотити її. Давай, намагайся. Можна спробувати на теплотрасах пошукати. Там хтось гідний може знайтися.
Цей діалог прокоментувала Доротюк. Вона зазначила, що подібні висловлювання є мізогіністськими.
"Коли я побачила, як два здоровенних дядьки сидять у кадрі і обговорюють мою зовнішність, ще й серйозно радять пошукати "страшнішу" за себе серед, як я зрозуміла, повій з теплотрас (хоча я б їхню вроду не знецінювала, як і професію), я раптом задумалася. Ми так кенсилили Володимира Остапчука за його — у порівнянні з цими висловлюваннями - "безневинне" 10 із 10. А якимось Петрову й Іванову, які мають аудиторію аж у понад 500 тисяч підписників на їхньому YouTube-каналі, готові спустити їхні абсолютно мізогіністські висловлювання з рук?", - обурилась вона.
Вона наголосила, що такі коментарі у публічній сфері "ще більше легалізовують шеймінг жінок за зовнішність".
"До слова, хто не в курсі, Петров (той, що світліший) відомий у медіасфері як "чорний політтехнолог" та піарник Януковича. На його рахунку купа брудних піар-акцій, в тому числі провокація з "тітушками" на мітингу проти Януковича у 2013 році. І зараз людина з таким медіаминулим в топі українською ютубу", - зауважила Доротюк.
У серпні 2023 року спалахнув скандал, коли у випуску шоу Володимира Остапчука "Мекнув - питайте" Позитив та Буше, які стали гостями програми, обговорювали привабливість жінок, зокрема лунала тема і волосся на жіночому тілі. Одна з думок, яку підтримали всі гості програми, найбільше збурила глядачів - жінка не може вважатися 10/10, якщо на її тілі є волосся. Згодом Остапчук зазначив, що це його особиста думка, а сам він не експерт, не психолог і не відповідає за всіх чоловіків.
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