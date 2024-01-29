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Петров та Іванов публічно принизили ведучу Аліну Доротюк за її зовнішність

29 січня, 2024 понедiлок
18:09
Суспільство На фото: інтервʼюєрка Аліна Доротюк

Ведучі каналу "Ісландія" Сергій Іванов та Володимир Петров обговорили зовнішність інтервʼюєрки Аліни Доротюк, ведуча назвала це легалізацією шеймінгу жінок

Про це вона написала в Instagram.

Авторка YouTube-каналу, інтервʼюєрка Аліна Доротюк поділилась відео, на якому блогери та ведучі каналу "Ісландія" Сергій Іванов та Володимир Петров обговорюють її інтервʼю з блогеркою "Людою з Голлівуду", зокрема зовнішність жінок.

- Я так розумію, що оця ведуча (весь час забуваю, як її звати), вона от тупо спеціалізується по тупих візаві.
- А це ж старий прикол "знайди подружку страшніше, ніж ти". Це ж стара жіноча хитрість.
- Ну, давай відверто, у цьому випадку це важко буде зробити. Але те, що вона старається, треба визнати, і заохотити її. Давай, намагайся. Можна спробувати на теплотрасах пошукати. Там хтось гідний може знайтися.

Цей діалог прокоментувала Доротюк. Вона зазначила, що подібні висловлювання є мізогіністськими.

"Коли я побачила, як два здоровенних дядьки сидять у кадрі і обговорюють мою зовнішність, ще й серйозно радять пошукати "страшнішу" за себе серед, як я зрозуміла, повій з теплотрас (хоча я б їхню вроду не знецінювала, як і професію), я раптом задумалася. Ми так кенсилили Володимира Остапчука за його — у порівнянні з цими висловлюваннями - "безневинне" 10 із 10. А якимось Петрову й Іванову, які мають аудиторію аж у понад 500 тисяч підписників на їхньому YouTube-каналі, готові спустити їхні абсолютно мізогіністські висловлювання з рук?", - обурилась вона.

Вона наголосила, що такі коментарі у публічній сфері "ще більше легалізовують шеймінг жінок за зовнішність".

"До слова, хто не в курсі, Петров (той, що світліший) відомий у медіасфері як "чорний політтехнолог" та піарник Януковича. На його рахунку купа брудних піар-акцій, в тому числі провокація з "тітушками" на мітингу проти Януковича у 2013 році. І зараз людина з таким медіаминулим в топі українською ютубу", - зауважила Доротюк.

У серпні 2023 року спалахнув скандал, коли у випуску шоу Володимира Остапчука "Мекнув - питайте" Позитив та Буше, які стали гостями програми, обговорювали привабливість жінок, зокрема лунала тема і волосся на жіночому тілі. Одна з думок, яку підтримали всі гості програми, найбільше збурила глядачів - жінка не може вважатися 10/10, якщо на її тілі є волосся. Згодом Остапчук зазначив, що це його особиста думка, а сам він не експерт, не психолог і не відповідає за всіх чоловіків.

Теги:
скандал
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