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Анджеліна Джолі, Деніел Редкліфф і Сара Полсон: оголосили імена переможців 77-ї премії "Тоні"

17 червня, 2024 понедiлок
13:02
Культура Алекс Едельман позує зі спеціальною премією Тоні на 77-й щорічній церемонії вручення премії Тоні в Нью-Йорку, США, 16 червня 2024 р

У неділю, 16 червня, на Мангеттені відбулося вручення 77-ї щорічної премії "Тоні". Серед переможців - Анджеліна Джолі, Деніел Редкліфф, Сара Полсон та Джеремі Стронг

Зміст

Про це повідомляє Deadline.

Премія вважається театральним еквівалентом кінематографічного "Оскара", музичної "Греммі" та телевізійної "Еммі".

Традиційно ведучою церемонії втретє поспіль стала Аріана ДеБоуз. Сам захід проходив у театрі Девіда Х. Коха в Лінкольн-центрі. 

Переможцями та номінантами на премію Tony Awards 2024 року стали:

  • Найкращий мюзикл: "Аутсайдери"
  • Найкраща чоловіча роль у мюзиклі: Джонатан Грофф, "Весело котимося"
  • Найкраща жіноча роль в мюзиклі: Малеа Джой Мун, "Пекельна кухня"
  • Найкраща чоловічі роль у головній ролі у мюзиклі: Деніел Редкліфф, "Весело котимося"
  • Найкраще жіноча роль в головній ролі у мюзиклі: Кесія Льюїс, "Пекельна кухня"
  • Найкраще відродження мюзиклу: "Весело котимося"
  • Найкраща книга мюзиклу: "Suffs" Шайна Тауб
  • Найкраща гра: "Стереофонічний"
  • Найкраще відродження п'єси: "Відповідний"
  • Найкращий актор у головній ролі у п'єсі: Джеремі Стронг, "Ворог народу"
  • Найкраща акторка у головній ролі у п'єсі: Сара Полсон, "Відповідний"
  • Найкраща роль актора у головній ролі у п'єсі: Вілл Брілл, "Стереофонічний"
  • Найкраща роль акторки у головній ролі у п'єсі: Кара Янг, "Пурлі Вікторіус: Неконфедеративна метушня на бавовняній ділянці"
  • Найкраща оригінальна партитура (музика та/або слова), написана для театру: "Suffs" – музика та слова Шайна Тауб
  • Найкраще сценічне оформлення вистави: Девід Зінн "Стереофонічний" 
  • Найкращий сценічний дизайн мюзиклу: Том Скатт, кабаре у клубі Kit Kat
  • Найкращий дизайн костюмів вистави: Деде Айті, "Африканське плетіння волосся Джаджі"
  • Найкращий дизайн костюмів мюзиклу: Лінда Чо, "Великий Гетсбі"
  • Найкращий світловий дизайн вистави: Джейн Кокс, "Відповідний"
  • Найкращий світловий дизайн мюзиклу: Браян МакДевітт та Хана С. Кім, "Аутсайдери"
  • Найкраще звукове оформлення вистави: Райан Румері, "Стереофонічний" 
  • Найкраще звукове оформлення мюзиклу: Коді Спенсер, "Аутсайдери"
  • Найкраща постановка п'єси:  Деніел Окін, "Стереофонічний" 
  • Найкраща постановка мюзиклу: Даня Теймор, "Аутсайдери"
  • Найкраща хореографія: Джастін Пек, Іллінойс
  • Найкраще оркестрування: Джонатан Тунік, "Весело котимося".
Теги:
Світ
Анджеліна Джолі
США
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