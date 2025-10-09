Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Культура Австрія може відмовитися від проведення Євробачення у разі дискваліфікації Ізраїлю. Це загрожує штрафом у 40 млн євро

Австрія може відмовитися від проведення Євробачення у разі дискваліфікації Ізраїлю. Це загрожує штрафом у 40 млн євро

Дар'я Тарасова
9 жовтня, 2025 четвер
07:53
Культура

Керівництво Австрійської народної партії (ÖVP) закликає австрійського мовника ORF не приймати Євробачення-2026, якщо більшість країн проголосують за виключення Ізраїлю з пісенного конкурсу

Зміст

Про це повідомляє OE24.

Кілька країн на чолі з Іспанією хочуть виключити ізраїльського артиста з музичного заходу. Європейська мовна спілка (EBU) планує провести таємне голосування з цього питання в середині листопада серед усіх європейських суспільних мовників. За даними інсайдера, оскільки голосування буде таємним, "більшість імовірно виступить за виключення Ізраїлю".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вже оголосив, що, якщо це станеться, Німеччина також не братиме участі в Євробаченні-2026.

Федеральний канцлер Австрійської народної партії (ÖVP) Крістіан Штокер та державний секретар Александер Прелль, як кажуть, готуються чинити тиск як на мовника ORF, так і на місто Відень, щоб запобігти проведенню пісенного конкурсу в Австрії.

"Неможливо, щоб саме ми, як ніхто інший, забороняли єврейському артисту приїжджати до Відня", – сказав високопоставлений представник ÖVP.

Проте таке рішення загрожуватиме країні-господарю Євробачення-2026 штрафом у 40 млн євро. Беручи участь у пісенному конкурсі 2025 року, мовник ORF вже письмово зобов'язався прийняти Євробачення у разі перемоги. Якщо ORF відмовиться, доведеться виплатити до 40 млн євро новому місту-організатору. Генеральний директор ORF Роланд Вайсманн дав уряду зрозуміти, що тоді їм доведеться покрити штраф.

Мер міста Відень сказав OE24, що виключення Ізраїлю було б помилкою. Імовірно, він все одно захоче прийняти пісенний конкурс, оскільки це також обіцяє значні доходи для міста.

Що відомо про суперечку між мовниками щодо участі Ізраїлю в Євробаченні

Після гранд-фіналу в травні 2025 року в Швейцарії іспанський мовник RTVE заявив, що представники України й Ізраїлю на Євробаченні-2025 отримали високі бали від глядачів через війни, тому пропонує змінити глядацьке голосування.

Речник посольства Ізраїлю в Іспанії Таль Іцхаков назвав "колективною істерикою" та "прихованим антисемітизмом" обурення іспанського мовника RTVE.

Слідом за ним мовники Бельгії VRT і Нідерландів AVROTROS і NPO наголосили на необхідності повної прозорості щодо телеголосування на Євробаченні. У відповідь у Європейській мовній спілці заявили, що процес голосування на Євробаченні є "найсучаснішим у світі", а результати кожної країни перевіряються та верифікуються величезною командою людей, "щоб виключити будь-які підозрілі або нерегулярні моделі голосування".

Днями голова ради директорів ісландського мовника RÚV Стефан Йон Хафштейн запропонував запровадити на Євробаченні використання нейтральних прапорів за аналогією з Олімпійськими іграми.

У вересні організатори Євробачення закликали Ізраїль відмовитися від участі у конкурсі 2026 року чи виступати під нейтральним прапором.
 

Теги:
Новини
Світ
Євробачення
музика
Ізраїль
Австрія
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
9 жовтня
08:11
Терористи РФ, російська армія, окупант
За добу росіяни втратили 1020 окупантів, 15 артсистем і танк
08:01
OPINION
Нобелівку з миру цьогоріч не слід давати нікому
07:55
Вознесенський Банченський монастир
Як митрополит УПЦ МП Лонгин вигнав із дитячого будинку свого сина: нове розслідування Едгара Каланчі
07:42
Аналітика
FPV дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit
Європа і "стіна дронів": чому це розмита ідея, яку стримує бюрократія й байдужість. Пояснюємо
07:30
Ексклюзив
Віктор Орбан
Наразі вирішується питання, як розібратися з ветом Орбана на вступ України до ЄС, - Капсамун
06:55
Дональд Трамп
Трамп заявив, що після врегулювання семи воєн сподівається врегулювати "ситуацію з Росією"
06:24
Уряд передав Міноборони додаткові понад 36,6 млрд грн, передбачених Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості
06:06
Оновлено
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали "перший етап мирного плану", але бомбардування Гази тривають
05:55
безпілотник, дрон
У Волгоградській області РФ після атаки безпілотників горить газопереробний завод
00:58
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни атакували Сумщину дронами і авіабомбами: 3 людей загинули, є поранені
00:32
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація у ніч на 9 жовтня
00:15
Дональд Трамп
"Я можу поїхати туди десь наприкінці тижня": Трамп повідомив про плани відвідати Близький Схід
2025, середа
8 жовтня
23:42
У Києві затримали громадянина Молдови, якого підозрюють у підпалах релейних шаф Укрзалізниці на замовлення РФ
22:56
Оновлено
У Києві здетонував невідомий вибуховий пристрій у квартирі житлового будинку: загинув чоловік
22:44
Ексклюзив
Валерій Залужний
Заява Залужного щодо неучасті у виборах піде йому на користь, - політолог Рейтерович
22:32
Оновлено
Від початку доби відбулося 162 бої, найактивніше росіяни атакують на Покровському напрямку
22:18
Ексклюзив
Ігор Луценко
Мобілізації на технічному та виробничому рівні в Україні немає, - військовослужбовець Ігор Луценко
21:40
застосунок Дія
Українці зможуть розлучитися у Дії: Уряд ухвалив постанову
21:23
Ексклюзив
окупант
"Багато можна знайти причин": Гетьман про активізацію росіян на Донбасі
21:11
Володимир Зеленський
"Погодив СБУ деякі плани, асиметричні відповіді на війну РФ": Зеленський зробив заяву після зустрічі з Малюком
20:02
OPINION
Формат Арестовича – псевдоінтелектуальність
19:54
Ексклюзив
Олег Синютка
"Була альтернатива - оформити диктатуру": нардеп Синютка про продовження повноважень місцевим радам
19:52
Кріштіану Роналду
Роналду став першим футболістом-мільярдером, - Bloomberg
19:43
Валерій Залужний
"Я не створюю ні штабів, ні партій": Залужний заявив, що не підтримує проведення виборів під час війни
19:40
Огляд
Урсула фон дер Ляєн
Криза довіри у Брюсселі: чому фон дер Ляєн знову опинилася під ударом Європарламенту
19:39
фейкові новини, fake news
"Бійці ЗСУ під Купʼянськом залишилися без їжі та води й відмовляються воювати": ЦПД спростував новий фейк РФ
19:30
Ексклюзив
Молдова референдум
Аналітик Капсамун пояснив, який головний козир допоміг Санду перемогти на виборах
19:08
У Південній Кореї зацікавлені, щоб брати участь у відновленні України, - посол Кічанг
19:01
САУ "Богдана"
"Стріляють, але не влучають": Тетяна Чорновол про проблему зі снарядами для САУ "Богдана"
18:59
Ексклюзив
ЗСУ
"Є відчуття, що ворог активізувався": начальник відділення комунікацій 60-ї ОМБр Білоусов про Лиманський напрямок
18:41
Ексклюзив
Іван Плачков
Ексміністр Плачков розповів, як людям готуватися до можливих зупинок подачі газу та тепла через обстріли РФ
18:32
гроші, бюджет
Держава з 2022 року витратила 5 млн на "експертизу" порно, - ЕП
18:20
Республіка Корея та ПРООН передали спеціалізовані автівки прифронтовим регіонам
18:01
OPINION
Ціни на газ: щастя популізму крокує країною
18:00
Огляд
Росія атакувала Львів ракетами, які розносять осколки після детонації: як працює ця технологія та чи застосувалась окупантами раніше
17:32
Ексклюзив
Олег Ткачук
"Вистачить 4-6 окружних судів та один апеляційний": суддя ВС про ідею створення системи військового правосуддя
17:15
Дональд Трамп і Володимир Путін
У Росії заявили про "вичерпання імпульсу" для завершення війни проти України
17:10
Анатолій Куцевол
Зеленський підписав указ про звільнення посла України в Латвії
17:00
Ексклюзив
Придністров'я
Є ознаки, що Придністров'я вже не дуже проти вступу до ЄС, - Національний конгрес українців Молдови
16:25
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
Більше новин
