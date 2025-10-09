Австрія може відмовитися від проведення Євробачення у разі дискваліфікації Ізраїлю. Це загрожує штрафом у 40 млн євро

Про це повідомляє OE24.

Кілька країн на чолі з Іспанією хочуть виключити ізраїльського артиста з музичного заходу. Європейська мовна спілка (EBU) планує провести таємне голосування з цього питання в середині листопада серед усіх європейських суспільних мовників. За даними інсайдера, оскільки голосування буде таємним, "більшість імовірно виступить за виключення Ізраїлю".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вже оголосив, що, якщо це станеться, Німеччина також не братиме участі в Євробаченні-2026.

Федеральний канцлер Австрійської народної партії (ÖVP) Крістіан Штокер та державний секретар Александер Прелль, як кажуть, готуються чинити тиск як на мовника ORF, так і на місто Відень, щоб запобігти проведенню пісенного конкурсу в Австрії.

"Неможливо, щоб саме ми, як ніхто інший, забороняли єврейському артисту приїжджати до Відня", – сказав високопоставлений представник ÖVP.

Проте таке рішення загрожуватиме країні-господарю Євробачення-2026 штрафом у 40 млн євро. Беручи участь у пісенному конкурсі 2025 року, мовник ORF вже письмово зобов'язався прийняти Євробачення у разі перемоги. Якщо ORF відмовиться, доведеться виплатити до 40 млн євро новому місту-організатору. Генеральний директор ORF Роланд Вайсманн дав уряду зрозуміти, що тоді їм доведеться покрити штраф.

Мер міста Відень сказав OE24, що виключення Ізраїлю було б помилкою. Імовірно, він все одно захоче прийняти пісенний конкурс, оскільки це також обіцяє значні доходи для міста.

Що відомо про суперечку між мовниками щодо участі Ізраїлю в Євробаченні

Після гранд-фіналу в травні 2025 року в Швейцарії іспанський мовник RTVE заявив, що представники України й Ізраїлю на Євробаченні-2025 отримали високі бали від глядачів через війни, тому пропонує змінити глядацьке голосування.

Речник посольства Ізраїлю в Іспанії Таль Іцхаков назвав "колективною істерикою" та "прихованим антисемітизмом" обурення іспанського мовника RTVE.

Слідом за ним мовники Бельгії VRT і Нідерландів AVROTROS і NPO наголосили на необхідності повної прозорості щодо телеголосування на Євробаченні. У відповідь у Європейській мовній спілці заявили, що процес голосування на Євробаченні є "найсучаснішим у світі", а результати кожної країни перевіряються та верифікуються величезною командою людей, "щоб виключити будь-які підозрілі або нерегулярні моделі голосування".

Днями голова ради директорів ісландського мовника RÚV Стефан Йон Хафштейн запропонував запровадити на Євробаченні використання нейтральних прапорів за аналогією з Олімпійськими іграми.

У вересні організатори Євробачення закликали Ізраїль відмовитися від участі у конкурсі 2026 року чи виступати під нейтральним прапором.

