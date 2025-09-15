Організатори Євробачення рекомендують Ізраїлю відмовитися від участі у конкурсі

Така пропозиція надійшла на тлі загроз бойкоту конкурсу з боку кількох країн через зростаюче міжнародне обурення війною в Газі, повідомляє Ynet.

Неофіційне повідомлення надійшло напередодні асамблеї Європейського мовного союзу в Женеві, де вирішуватиметься, чи допускати Ізраїль до конкурсу. Наразі країна входить до списку 22 держав, які зацікавлені в участі, але остаточні рішення будуть ухвалені після грудневої зустрічі.

Шість країн вже пригрозили бойкотувати шоу, якщо Ізраїль братиме участь під національним прапором. Міністр культури Іспанії Ернест Уртасун підтвердив позицію своєї країни, зазначивши, що вона може відмовитися від конкурсу, посилаючись на приклади Ірландії, Словенії, Ісландії та Нідерландів.

Як альтернативу пропонують виступ під прапором із логотипом ізраїльського мовника Kan або публічне засудження дій уряду та Армії оборони Ізраїлю, щоб полегшити голосування в EBU. У відповідь на запит Ynet, EBU повідомила, що "консультації тривають і остаточних рішень ще немає".

Міжнародний тиск на Ізраїль зростає, щоб припинити майже дворічну війну проти ХАМАС у Газі та вирішити гуманітарну кризу. У розважальній індустрії вже з’явилися відкриті листи відомих діячів, які закликають до бойкоту ізраїльських організацій. Ізраїль заперечує звинувачення у геноциді та наголошує, що намагається мінімізувати жертви серед цивільного населення, підкреслюючи, що ХАМАС використовує мирних жителів як живий щит.