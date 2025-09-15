Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Новини Організатори Євробачення рекомендують Ізраїлю відмовитися від участі у конкурсі

Організатори Євробачення рекомендують Ізраїлю відмовитися від участі у конкурсі

Адріана Муллаянова
15 вересня, 2025 понедiлок
16:14
Новини

Організатори Євробачення закликали Ізраїль відмовитися від участі у конкурсі 2026 року чи виступати під нейтральним прапором

Зміст

Така пропозиція надійшла на тлі загроз бойкоту конкурсу з боку кількох країн через зростаюче міжнародне обурення війною в Газі, повідомляє Ynet.

Неофіційне повідомлення надійшло напередодні асамблеї Європейського мовного союзу в Женеві, де вирішуватиметься, чи допускати Ізраїль до конкурсу. Наразі країна входить до списку 22 держав, які зацікавлені в участі, але остаточні рішення будуть ухвалені після грудневої зустрічі.

Шість країн вже пригрозили бойкотувати шоу, якщо Ізраїль братиме участь під національним прапором. Міністр культури Іспанії Ернест Уртасун підтвердив позицію своєї країни, зазначивши, що вона може відмовитися від конкурсу, посилаючись на приклади Ірландії, Словенії, Ісландії та Нідерландів.

Як альтернативу пропонують виступ під прапором із логотипом ізраїльського мовника Kan або публічне засудження дій уряду та Армії оборони Ізраїлю, щоб полегшити голосування в EBU. У відповідь на запит Ynet, EBU повідомила, що "консультації тривають і остаточних рішень ще немає".

Міжнародний тиск на Ізраїль зростає, щоб припинити майже дворічну війну проти ХАМАС у Газі та вирішити гуманітарну кризу. У розважальній індустрії вже з’явилися відкриті листи відомих діячів, які закликають до бойкоту ізраїльських організацій. Ізраїль заперечує звинувачення у геноциді та наголошує, що намагається мінімізувати жертви серед цивільного населення, підкреслюючи, що ХАМАС використовує мирних жителів як живий щит.

  • Суспільне мовлення відкриває прийом конкурсних заявок на участь у Нацвідборі, що триватиме протягом восьми тижнів — з 3 вересня до 27 жовтня;

  • Генеральний директор австрійського мовника ORF Роланд Вайсманн оголосив, що пісенний конкурс "Євробачення-2026" проведуть у Відні на арені "Вінер-Штадтхалле".

     

Євробачення
Ізраїль
Хамас
на фото Трипільська ТЕС
Автор Марія Науменко
14 вересня, 2025 неділя
"Відновлювальні роботи зійшли нанівець": нардеп Нагорняк про влучання 19 "шахедів" у Трипільську ТЕС
ракетний комплекс "Сапсан"
Автор Марія Науменко
14 вересня, 2025 неділя
Коли в Україні розпочнуть серійне виробництво "Сапсанів" і "Фламінго": пояснення ексзаступника начальника Генштабу Романенка
Карта бойових дій за 6-13 вересня
Автор Богдан Бачинський
13 вересня, 2025 субота
Карта бойових дій за період 6-13 вересня: чорна діра під Добропіллям і криза зс РФ на Новопавлівському фронті
17:23
Огляд
Принц Гаррі
В Україні вже, як рідний: принц Гаррі, який напередодні відвідав Київ, святкує день народження
17:12
На фронті за добу відбулося 88 боїв, найбільше - на Покровському напрямку
17:01
На Сумщині чоловіка затримали за замовлення вбивства колишньої співмешканки
17:00
Ексклюзив
Лукаш Вантух
"Я просто вибухнув": волонтер з Польщі про конфлікт з українським військовим під Харковом
16:56
У селі на Київщині стався вибух, загинула жінка, чоловік у лікарні
16:51
Чоловік, який передавав росіянам координати ППО в Києві, отримав 15 років тюрми
16:31
Росія та Білорусь військові навчання
Американські військові несподівано відвідали Білорусь для спостереження за військовими навчаннями з Росією
16:24
PR
Продукти з інтернет-магазину АТБ тепер можна отримати у відділеннях Укрпошти
16:20
Ексклюзив
Сі Цзіньпін літак
Скориставшись війною та ослабленням Росії і Європи, Китай стає одним із центрів світового впливу, - політолог Бучин
16:01
Ексклюзив
Франція
Попри кремлівську дезінформацію, 75% французів вважають Росію загрозою, - журналістка Лазарєва
15:41
Сергій Марченко
Дефіцит у 16 млрд євро: Марченко заявив, що Україна в 2026 році потребуватиме більше зовнішнього фінансування
15:08
Огляд
Таємниче зникнення, інтриги й рекорди: 135 років тому народилася "королева детективів" Агата Крісті
14:52
Ексклюзив
Російський дрон, який впав на території Польщі
Ефект парадоксальний: польський журналіст Вуйціцкі про дронову атаку Польщі
14:06
У Грузії заарештували ізраїльського шахрая Саймона Лєваєва, про якого Netflix зняв фільм "Аферист із Tinder"
13:48
Представники США приїхали з візитом на Кіровоградщину на обʼєкти, які можуть стати проєктами для спільного Інвестиційного фонду
13:39
СБУ затримала агентку ГРУ, яка коригувала удари по Одесі та збирала інформацію про військових
13:31
Переможці "Еммі-2025": головні нагороди отримали серіали "Юнацтво" та "Пітт"
13:30
Ексклюзив
Лукаш Вантух
Те, що робили поляки щодо українців, це власне найбільша трагедія Другої Речі Посполитої, - волонтер Вантух
13:22
Ексклюзив
Анатолій Храпчинський
Храпчинський: У російських засобах озброєння все більше електроніки, яка виробляється або в Росії, або в Білорусі 
13:07
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що де-факто НАТО воює з РФ, і висловились щодо перемовин з Україною
13:03
Армія+
Довідник Армія ID й одразу 5 нових рапортів: застосунок Армія+ оновили до нової версії
12:54
Огляд
Народний депутат України Артем Дмитрук
Український депутат Дмитрук став соратником Азарова і Дугіна: раніше політик побив військового і критикував ЗСУ
12:47
Укрпошта запустила бета-версію власного застосунку
12:43
PR
ТОП-3 діджитал агентств України
ТОП-3 діджитал агентств України 2025
12:43
Терористи РФ, російська армія, окупант
Росіяни просунулись на Запоріжжі та Донеччині, - DeepState
12:38
В Українській кіноакадемії пояснили, чому присвоїли "Золоту Дзиґу" звинуваченому в насильстві актору Темляку
12:21
Дональд Трамп
Трамп визнав, що Росія є агресором у війні проти України
11:57
Погода з Наталкою Діденко
Вереснева погода вразить контрастами: зливи в Карпатах і літнє тепло в Києві, - прогноз Наталки Діденко
11:56
Українські військові звільнили Панківку на Добропільському напрямку
11:45
OPINION
"Справжнє путінське замкнене коло": Портников про удари України по російських НПЗ
11:35
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чому Путін не припинить війну проти Заходу та як російські дрони тестують НАТО. Акценти світових ЗМІ 15 вересня
11:31
Данило Гетманцев
Гетманцев заявив, що Україна цьогоріч отримає від партнерів більше, ніж потребує: $15 млрд перейде на наступний рік
11:30
Ексклюзив
Лукаш Вантух
"Дрон тримають на митниці півроку": волонтер з Польщі про відкрите провадження на нього у суді Львова
11:22
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знизилось через похолодання: ситуація в енергосистемі 15 вересня
11:17
Ексклюзив
Соломія Бобровська
Бобровська: Військовий омбудсмен в рамках Міноборони та Генштабу - абсурдно
11:02
фейк, фейки
Підірвати довіру до Коаліції охочих і використати "Захід-2025" для тиску, - ЦПД про мету дезінформації РФ у вересні
11:00
Інтерв’ю
Лукаш Вантух
"Якби на Польщу напали, ми так би не воювали, як українці", - ексдепутат міськради Кракова Лукаш Вантух
10:49
Попереджав окупантів про атаки дронів: СБУ викрила російського агента в лавах ЗСУ
10:35
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 15 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
10:23
Дмитро Медведєв
Медведєв погрожує війною проти НАТО, якщо країни Альянсу збиватимуть російські дрони над Україною
Більше статей
