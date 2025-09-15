Організатори Євробачення рекомендують Ізраїлю відмовитися від участі у конкурсі
Організатори Євробачення закликали Ізраїль відмовитися від участі у конкурсі 2026 року чи виступати під нейтральним прапором
Така пропозиція надійшла на тлі загроз бойкоту конкурсу з боку кількох країн через зростаюче міжнародне обурення війною в Газі, повідомляє Ynet.
Неофіційне повідомлення надійшло напередодні асамблеї Європейського мовного союзу в Женеві, де вирішуватиметься, чи допускати Ізраїль до конкурсу. Наразі країна входить до списку 22 держав, які зацікавлені в участі, але остаточні рішення будуть ухвалені після грудневої зустрічі.
Шість країн вже пригрозили бойкотувати шоу, якщо Ізраїль братиме участь під національним прапором. Міністр культури Іспанії Ернест Уртасун підтвердив позицію своєї країни, зазначивши, що вона може відмовитися від конкурсу, посилаючись на приклади Ірландії, Словенії, Ісландії та Нідерландів.
Як альтернативу пропонують виступ під прапором із логотипом ізраїльського мовника Kan або публічне засудження дій уряду та Армії оборони Ізраїлю, щоб полегшити голосування в EBU. У відповідь на запит Ynet, EBU повідомила, що "консультації тривають і остаточних рішень ще немає".
Міжнародний тиск на Ізраїль зростає, щоб припинити майже дворічну війну проти ХАМАС у Газі та вирішити гуманітарну кризу. У розважальній індустрії вже з’явилися відкриті листи відомих діячів, які закликають до бойкоту ізраїльських організацій. Ізраїль заперечує звинувачення у геноциді та наголошує, що намагається мінімізувати жертви серед цивільного населення, підкреслюючи, що ХАМАС використовує мирних жителів як живий щит.
- Суспільне мовлення відкриває прийом конкурсних заявок на участь у Нацвідборі, що триватиме протягом восьми тижнів — з 3 вересня до 27 жовтня;
Генеральний директор австрійського мовника ORF Роланд Вайсманн оголосив, що пісенний конкурс "Євробачення-2026" проведуть у Відні на арені "Вінер-Штадтхалле".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.98 Купівля 40.98Продаж 41.47
- EUR Купівля 48.09Продаж 48.74
- Актуальне
- Важливе