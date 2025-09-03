Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Культура Євробачення-2026: в Україні розпочався прийом заявок на Нацвідбір

Дар'я Тарасова
3 вересня, 2025 середа
16:20
Культура

Суспільне мовлення відкриває прийом конкурсних заявок на участь у Нацвідборі, що триватиме протягом восьми тижнів — з 3 вересня до 27 жовтня

Зміст

Про це повідомило Суспільне.

3 вересня розпочався прийом конкурсних заявок на участь у національному відборі на Євробачення-2026. Він триватиме протягом восьми тижнів — до 27 жовтня 2025 року.

Фінал Нацвідбору відбудеться у лютому 2026 року у форматі великого концерту.

Музична продюсерка національного відбору Джамала зазначила, що готуватися до конкурсу кожному потенційному учаснику потрібно вже зараз.

"Не бійтеся експериментувати й залишатися собою — саме це цінує Євробачення і саме це запам’ятовують глядачі. Ви можете подавати необмежену кількість пісень — дві, три чи навіть чотири, адже важливо показати себе у різних гранях творчості. Але пам’ятайте: кожна пісня має відповідати правилам конкурсу, тож уважно їх читайте перед поданням. Цього року я хочу також бачити ваші живі відео — навіть просте селфі з авто підійде. Головне — почути живе виконання конкурсанта без обробки. І головне — готуйтеся вже зараз, бо коли ви виходите на сцену, потрібно не готуватися до виступу, а вже виступати. Вірте у себе, у свою мрію і пам’ятайте: на сцені ви представляєте не лише себе, а й Україну", — наголосила продюсерка.

Участь у Нацвідборі можуть взяти артисти, які станом на 3 травня 2026 року досягнуть 16-річного віку. Як і в попередні роки, подати заявку на участь можуть як сольні виконавці, так і гурти, склад яких не перевищує 6 осіб.

Також зазначається, що учасники українського Нацвідбору не можуть брати участі у відборах, що проводять інші країни-учасниці конкурсу.

Вимогами відбору передбачений хронометраж пісні до 3-х хвилин. До участі допускаються оригінальні пісні, створені без використання інших творів. Крім того, пісня, яка претендує на участь в Нацвідборі, має бути такою, що раніше не оприлюднювалася та не виконувалася публічно.

За результатами загальнонаціонального попереднього відбору буде сформовано лонглист учасників, які продовжать участь у Нацвідборі. Список включатиме до 15 виконавців. Учасники лонглиста мають пройти прослуховування, особиста участь в якому є обов’язковою.

9 фіналістів оберуть до 15 грудня.

  • Цього року у швейцарському Базелі на Євробаченні перемогла Австрія, Україна посіла 9-те місце.
  • У серпні генеральний директор австрійського мовника ORF Роланд Вайсманн оголосив, що пісенний конкурс "Євробачення-2026" проведуть у Відні на арені "Вінер-Штадтхалле".
  • Переможниця Євробачення-2016, співачка Джамала, яка тривалий час була у складі журі національного відбору, стала новою музичною продюсеркою Нацвідбору.

     
Новини
Євробачення
Україна
музика
