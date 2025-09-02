Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Культура Євробачення-2026: Джамала стала новою музичною продюсеркою Нацвідбору

Євробачення-2026: Джамала стала новою музичною продюсеркою Нацвідбору

Дар'я Тарасова
2 вересня, 2025 вiвторок
12:03
Культура Джамала

Переможниця Євробачення-2016, співачка Джамала, яка тривалий час була у складі журі національного відбору, стала новою музичною продюсеркою Нацвідбору

Зміст

Про це повідомляє Суспільне.

Організатори національного відбору на Євробачення-2026 оголосили, що новою музичною продюсеркою стала співачка, переможниця Євробачення-2016 Джамала (Jamala).

"Для мене роль музичної продюсерки Нацвідбору — це нове випробування і водночас велика честь. Бути у журі — це одна історія: ти обираєш серед запропонованих тобі артистів. А як продюсерці мені потрібно прослухати всі заявки й обрати разом з командою учасників, які далі постануть перед людьми в етері", — зазначила співачка.

Джамала сім разів була в журі Нацвідбору на Євробачення. Вона також лауреатка Шевченківської премії-2024 за альбом Qırım, а цього року увійшла до американської Академії звукозапису, яка вручає премію "Ґреммі".

Як музична продюсерка Джамала розповіла про свої вимоги до учасників та очікування від конкурсу.

"За роки після Євробачення я винесла урок: випадкових переможців не буває. Це завжди про готовність, про витримку, про професійність. Саме це я хотіла би бачити у майбутніх учасників. Бо конкурс — складне фізичне і моральне випробування. Це десятки репетицій, постійні виступи й відчуття, що ти представляєш країну щомиті. Від майбутнього сезону я очікую щирості й сили. Хочеться бачити артистів, які вже зараз готові виходити на сцену та боротися за перемогу. І вже зовсім скоро стартує прийом заявок — тож закликаю всіх готуватися серйозно і подавати свої пісні", - додала вона.

Голова делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська зауважила, що Джамала вже була дотична до тієї діяльності, якою займатиметься як продюсерка.

"У минулі роки Джамала не лише була в журі Нацвідбору, а й під час міжнародного конкурсу підтримувала та давала цінні поради нашим представникам, тож вже була близькою до ролі музичної продюсерки. Цього року Джамала якнайкраще зможе поділитися власним досвідом з учасниками, дати практичні поради, допомогти з відточенням музичного матеріалу", — підсумувала вона.

  • Цього року у швейцарському Базелі на Євробаченні перемогла Австрія, Україна посіла 9-те місце.
  • У серпні генеральний директор австрійського мовника ORF Роланд Вайсманн оголосив, що пісенний конкурс "Євробачення-2026" проведуть у Відні на арені "Вінер-Штадтхалле".
     
Теги:
Новини
Євробачення
Україна
музика
Шоу-бізнес
Джамала
Читайте також:
Автор Оксана Ліховід
1 вересня, 2025 понедiлок
У РФ залишився лише один: Defense Express про знищення радіотелескопа РТ-70 під Євпаторією
Кім Чен Ин
Автор Дар'я Куркіна
1 вересня, 2025 понедiлок
Кім Чен Ин перед візитом у Китай оглянув новий завод з виробництва ракет
Автор Дар'я Тарасова
1 вересня, 2025 понедiлок
Спецслужби РФ шантажували підозрюваного у вбивстві Парубія інформацією про зниклого безвісти сина, - ЗМІ
Київ
+23.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 47.96
    Продаж 48.64
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
2 вересня
13:43
путін
Путін заявив, що РФ нібито не планує нападати на Європу та воює в Україні заради "захисту власних інтересів"
13:40
Фіцо під час зустрічі з Путіним
Фіцо під час зустрічі з Путіним пожалівся на атаки на нафтопровід "Дружба" та порівняв членство в ЄС із "жабою на дні колодязя"
13:27
російський диктатор Володимир Путін
Путін заявив, що нібито готовий до співпраці на ЗАЕС у тристоронньому форматі зі США та Україною
12:49
Оновлено
землетрус в Афганіснані
Кількість жертв землетрусу в Афганістані перевищила 1100 людей, ще понад 3000 поранені
12:32
2000 метрів до Андріївки
Фільм "2000 метрів до Андріївки" Чернова встановив рекорд за кількістю глядачів у перший тиждень прокату
12:31
сили ППО
РФ від ранку атакує дронами Київ та область: в Дніпровському районі столиці впав уламок БПЛА
12:23
Збір на РЕБ та двигуни для медеваків ССО
12:20
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон, що вводить 10% мита на експорт насіння сої та ріпаку
12:07
ВПК КНДР (Північної Кореї)
Розвідка Південної Кореї назвала кількість загиблих військових КНДР на війні проти України
12:01
OPINION
Саміт у Пекіні: що насправді важливо
11:53
Огляд
Чому Путін хоче "переможної війни", а не шукає миру: 80 років з дня капітуляції Японії та уроки історії
11:46
Зсув ґрунту на заході Судану
Зсув ґрунту на заході Судану зруйнував ціле село: щонайменше 1000 людей загинули
11:45
Фільм з Усиком та Двейном Джонсоном "Розгромна машина" отримав 15-хвилинні овації на Венеційському кінофестивалі
11:36
Ексклюзив
Анатолій Шовкун
Від важкого поранення - до нового старту на татамі: ветеран ССО після втрати ноги повернувся у спорт і готується до турніру з адаптивного дзюдо
11:34
В Україні розпочнуть тестування системи е-Нотаріат
11:31
Ексклюзив
Андрій Парубій
Кілеру хтось асистував: військовий експерт Ступак про вбивство Парубія
11:28
Сили оборони звільнили Удачне на Покровському напрямку, - Генштаб
10:47
Енергетика
Споживання електроенергії зменшується через зниження температури: ситуація в енергосистемі 2 вересня
10:42
Сі Цзіньпін і путін
Сі Цзіньпін під час зустрічі з Путіним назвав китайсько-російські відносини еталонними
10:29
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 2 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:24
Відключення електроенергії
У Чорноморську відновили електропостачання для понад 15 тис. абонентів
10:10
СБУ викрила російського агента, який шпигував на Донеччині
10:08
Ексклюзив
Карта бойових дій за 22-30 серпня
Основна проблема - це тактика тотального просочування: бригада "Рубіж" про ситуацію на Покровському напрямку
10:05
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин прибуде на військовий парад до Пекіна на спеціальному броньованому потязі
10:04
OPINION
Убивство Парубія. Чому Telegram треба закрити
09:48
Польські вояки
У Польщі розпочали масштабні навчання за участі 30 тис. військових
09:34
Віктор Янукович
ISW пояснив, навіщо Кремль оприлюднив звернення Януковича одразу після промови Путіна на саміті ШОС
09:05
Ексклюзив
Микола Княжицький
Вбивство Парубія: нардеп Княжицький припустив, хто може стати наступною ціллю РФ
08:45
Кевін, Шахтар
Лідер "Шахтаря" перейшов за 40 млн євро до англійського клубу
08:28
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 120 зі 150 ворожих дронів
08:16
Знімався у "Міцному горішку", "Зеленій милі" та "Сутінках": у віці 73 роки помер канадський актор Грем Грін
08:12
Ексклюзив
Дональд Трамп
Чутки про стан здоров'я Трампа зараз є найважливішою новиною у США, - викладачка університету Temple з Філадельфії
08:09
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 172 бої: на Покровському напрямку захисники зупинили 46 ворожих атак
08:00
OPINION
Китай використовує Росію як таран проти західної цивілізації
07:49
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Український футболіст Зінченко перейшов з "Арсеналу" до "Ноттінгем Форест"
07:33
Бельгія
Бельгія визнає Палестину як державу на Генасамблеї ООН
07:20
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами вночі 2 вересня: в Білій Церкві загинула людина, в Сумах є поранені, серед них дитина
06:54
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила танк, 53 артсистеми та 800 військових
06:47
МАГАТЕ
МАГАТЕ виявило сліди урану на об'єкті у Сирії, який Ізраїль розбомбив у 2007 році
06:24
вибух, ракетна атака
"Затримано постачання окупаційних військ": партизани "Атеш" провели диверсію біля Дебальцевого на Донеччині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV