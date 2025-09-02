Євробачення-2026: Джамала стала новою музичною продюсеркою Нацвідбору

Про це повідомляє Суспільне.

Організатори національного відбору на Євробачення-2026 оголосили, що новою музичною продюсеркою стала співачка, переможниця Євробачення-2016 Джамала (Jamala).

"Для мене роль музичної продюсерки Нацвідбору — це нове випробування і водночас велика честь. Бути у журі — це одна історія: ти обираєш серед запропонованих тобі артистів. А як продюсерці мені потрібно прослухати всі заявки й обрати разом з командою учасників, які далі постануть перед людьми в етері", — зазначила співачка.

Джамала сім разів була в журі Нацвідбору на Євробачення. Вона також лауреатка Шевченківської премії-2024 за альбом Qırım, а цього року увійшла до американської Академії звукозапису, яка вручає премію "Ґреммі".

Як музична продюсерка Джамала розповіла про свої вимоги до учасників та очікування від конкурсу.

"За роки після Євробачення я винесла урок: випадкових переможців не буває. Це завжди про готовність, про витримку, про професійність. Саме це я хотіла би бачити у майбутніх учасників. Бо конкурс — складне фізичне і моральне випробування. Це десятки репетицій, постійні виступи й відчуття, що ти представляєш країну щомиті. Від майбутнього сезону я очікую щирості й сили. Хочеться бачити артистів, які вже зараз готові виходити на сцену та боротися за перемогу. І вже зовсім скоро стартує прийом заявок — тож закликаю всіх готуватися серйозно і подавати свої пісні", - додала вона.

Голова делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська зауважила, що Джамала вже була дотична до тієї діяльності, якою займатиметься як продюсерка.

"У минулі роки Джамала не лише була в журі Нацвідбору, а й під час міжнародного конкурсу підтримувала та давала цінні поради нашим представникам, тож вже була близькою до ролі музичної продюсерки. Цього року Джамала якнайкраще зможе поділитися власним досвідом з учасниками, дати практичні поради, допомогти з відточенням музичного матеріалу", — підсумувала вона.